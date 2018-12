Pracują na budowie i śpiewają na całe gardło. Muzyczne show ekipy z Polski robi furorę

Taka wesoła ekipa na budowie to skarb • Fot. Facebook / Solidaritet Ekte Fagforening

item sieci stało się nagranie z centrum Oslo ze... śpiewającymi budowniczymi z Polski. Mężczyźni świetnie się bawią, lecą znane polskie szlagiery, a internauci są zachwyceni."Gdzie strumyk płynie z wolna", "Pszczółka Maja" i "Polska, biało-czerwoni" – to tylko niektóre z repertuaru polskiej ekipy, która zrobił na budowie w Norwegii muzyczne show.Nagrany w centrum Oslo filmik "Praca na wesoło!" udostępnił na Facebooku działający w Norwegii związek zawodowy Solidaritet Ekte Fagforening. Wideo, które zadebiutowało w sieci 24 listopada, robi w sieci furorę – zostało już wyświetlone ponad 711 tysięcy razy."Życzymy wszystkim tak dobrych humorów w pracy! Zgodnie z kodeksem pracy każdy ma prawo do pozytywnego środowiska pracy pod względem psychosocjalnym, czyli nie tylko zakaz: mobbingu i prześladowania ale także środowisko pracy powinno być miejscem, gdzie pracownicy dobrze się czuje pod względem psychosocjalnym" – czytamy w opisie filmu.A ci Polacy wyraźnie czują się dobrze. Dobrych humorów winszują im również internauci. "Brawo, chłopaki", "Tak powinno być zawsze chłopaki, szacunek", "Tak pozytywnie nastawionych ekip powinno być znacznie więcej" – to tylko niektóre z komentarzy.