Są wyniki sekcji zwłok Roksany R. Najprawdopodobniej zginęła w nieszczęśliwym wypadku

iało 24-letniej Roksany R. nurkowie znaleźli w samochodzie na dnie jeziora Borówno Wielkie w pobliżu Skarszew. Kobieta dwa dni po swoim ślubie wyszła 3 grudnia rano ze swojego domu w Skarszewach w województwie pomorskim i zniknęła. W poniedziałek miała miejsce sekcja zwłok kobiety.Według wstępnych ustaleń śledczych z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przyczyną śmierci było utonięcie . – Będziemy jeszcze musieli poczekać na wyniki końcowe, w tym toksykologiczne – powiedziała w rozmowie z Gazeta.pl Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa gdańskiej prokuratury okręgowej. Jak tłumaczyła, może to potrwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy.Wawryniuk dopytywana przez portal, czy zgodnie z jedną z hipotez przyczyną był wypadek, nie chciała udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tłumaczyła, że można założyć taką wersję, ale dopiero jest ona wyjaśniana. Rodzina, jak powiedział wcześniej szwagier Roksany, miała brać pod uwagę także depresję . Kobieta kilka miesięcy wcześniej miała poronić.Według ustaleń Radia Gdańsk policja ma już hipotezę dotyczącą śmierci 24-latki. Najprawdopodobniej był to tragiczny wypadek. W pobliżu jeziora znaleziono małe fragmenty karoserii, co może sugerować, że Roksana uderzyła w coś autem, w wyniku czego straciła panowanie nad kierownicą i wpadła do wody.źródło: gazeta.pl