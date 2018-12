Zamkowa sala, trzy złote lwy i żyrandole. Po sieci krąży zdjęcie z planu "Wiedźmina"

Fani przygód Geralta z niecierpliwością czekają na serial Netflixa • Fot. Netflix

ani "Wiedźmina" Andrzeja Sapkowskiego nie mogą doczekać się przyszłego roku. To właśnie wtedy w Netflixie ma mieć premierę serial o Geralcie z Rivii. Teraz w sieci pojawiło się nieoficjalne zdjęcie z planu produkcji. Jeśli jest prawdziwe, to zobaczymy w serialu scenę z pewnej biesiady. "Wiedźminie" Netflixa, serialu, na który czekają chyba wszyscy fani sagi Sapkowskiego, na razie nie wiadomo za wiele. Wiemy, że samego Geralta zagra Superman Henry Cavill , zobaczyliśmy już jego zdjęcie w peruce, poznaliśmy też nazwiska aktorów, którzy pojawią się w obsadzie i... w zasadzie tyle.Dlatego każda, nawet najbardziej enigmatyczna informacja o serialu budzi w sieci olbrzymie poruszenie.Tak jest również z nieoficjalnym zdjęcie, którą wrzucił użytkownik Twittera Olimarville. Jak twierdzi, to fotografia z planu "Wiedźmina" w Budapeszcie.Co na niej widać? Grupę aktorów w kostiumach zgromadzonych w zamkowej sali, z której sufitu zwisają olbrzymie żyrandole. Na tarczy jednego z rycerzy widzimy z kolei trzy złote lwy, czyli symbol królestwa Cintra.Fani już spekulują, że prawdopodobnie to scena biesiady z udziałem Calanthe, czyli królowej Cintry, jej córki Pavetty, a także Geralta i Jeża z Erlenwaldu.Czy tak jest w istocie? Przekonamy się dopiero po zaplanowanej na przyszły rok premierze serialu Netflixa.