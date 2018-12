Strzały w Strasburgu. Jest wielu rannych i co najmniej jedna ofiara śmiertelna

Zamach w Strasburgu we Francji? Są doniesienia o wielu rannych i co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. • Fot. screeen z BMFTV

W tych okolicach Strasburga miało dość do strzelaniny.

e francuskim mieście Strasburg doszło do strzelaniny. Policja potwierdziła informacje dotyczące liczby ofiar. Jedna osoba została zabita, co najmniej dziewięć osób zostało rannych.W Strasburgu we Francji w pobliżu bożonarodzeniowego jarmarku doszło do strzelaniny. Policja podaje, że jedna osoba zginęła, a co najmniej dziewięć zostało rannych. Na razie nic nie wiadomo na temat sprawcy strzelaniny poza tym, że prawdopodobnie biegł podczas oddawania kolejnych strzałów.Świadkowie podają różną liczbę strzałów, od kilku do kilkunastu. Policja zablokowała wszystkie okoliczne okoliczne ulice nie dopuszczając gapiów na miejsce zdarzenia. Zastępca burmistrza Strasburga zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach dopóki sytuacja nie zostanie wyjaśniona.Ze względów bezpieczeństwa w budynku Parlamentu Europejskiego zostali zamknięci europosłowie oraz pracownicy PE i dziennikarze.