Ze względu na orientację nie chcieli go w TVP. Zaprosił go "Dzień Dobry TVN"

Michał Cessanis na stałe dołączył do składu reporterów "Dzień Dobry TVN". • Fot. Instagram / michalcessanis

Bartosz Świderski

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

artner Pawła Rabieja dołączył do redakcji "Dzień Dobry TVN", gdzie poprowadzi cykl podróżniczy "48 godzin". – Bardzo się cieszę, że swoją pasją podróżowania mogę zarażać innych – mówi w rozmowie z portalem wirtualnemedia.plLuźną współpracę ze stacją TVN Cessanis rozpoczął już we wrześniu. W programie emitowano materiały, które dziennikarz przygotowywał na zlecenie. W końcu kierownictwo "DDTVN" zaproponowało partnerowi Pawła Rabieja dołączenie do ekipy programu na stałe. Michał Cessanis zajmie się cyklem podróżniczym "48 godzin".– Polacy coraz chętniej podróżują i często wybierają krótkie, weekendowe wypady. Dlatego Michał Cessanis realizuje dla nas cykl podróżniczy, który jest emitowany co dwa tygodnie. Odwiedza miejscowości w różnych krajach i pokazuje, co warto zobaczyć, na co zwrócić szczególną uwagę, mając do dyspozycji tylko 48 godzin – wyjaśnia biuro prasowe TVN portalowi wirtualnemedia.pl.Przypomnijmy, że w kwietniu br. na dwa dni przed planowaną premierą książki Cessanisa "Made in China", autor odebrał telefon o odwołaniu jego wizyty w studiu "Pytania na Śniadanie" . Oficjalnie chodziło "o zbyt częste pojawianie się w programie". W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, partner Pawła Rabieja wskazał inny powód.–Usłyszałem, że nieoficjalnie chodzi o moje życie prywatne, a dokładnie o to, że jestem gejem i razem z moim partnerem zamieściliśmy zdjęcie, na którym całujemy się w dniu moich 40-tych urodzin – powiedział Michał Cessanis.Telewizja Polska zaprzeczała wówczas, jakoby wizyta dziennikarza i podróżnika w studiu została odwołana ze względu na jego orientację seksualną. Wyjaśniono, iż wynikało to ze zmiany koncepcji programu.Źródło: wirtualnemedia.pl