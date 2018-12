Manipulacja. Siedmioro sędziów TK w liście ujawnia, jakie "porządki" wprowadziła Przyłębska

Sędziowie zarzucają Julii Przyłębskiej manipulowanie składami sędziowskimi. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W związku z odmową załączenia uwag części sędziów Trybunału Konstytucyjnego do 'Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku oraz ignorowaniem kilku wniosków sędziów konstytucyjnych o zmianę sposobów wyznaczania składów orzekających Trybunału, wobec stwierdzenia niezgodnego z ustawą ich wyznaczenia, wnosimy o opublikowanie niniejszego stanowiska wraz z załącznikami na stronie internetowej Trybunału oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, I Prezes SN, Prezesowi NSA oraz prezesowi TSUE – napisali sędziowie TK w liście do Przyłębskiej.

rezes Trybunału Konstytucyjnego nie stosuje się do przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – tak wynika z pisma siedmiorga sędziów TK, które skierowali do Julii Przyłębskiej. Zdaniem sędziów Przyłębska arbitralnie decyduje, kto będzie orzekał w konkretnych sprawach, podczas gdy według przepisów sędziowie powinni być wskazywani w porządku alfabetycznym."Z życia TK: po tym, jak prezes Przyłębska odmówiła umieszczenia informacji o tym co się dzieje w rocznym sprawozdaniu, 7 sedziów TK ujawnia list w tej sprawie i prosi o wysłanie go m.in . do TSUE. Poniżej wstęp i tabela, pokazująca 'alfabetyczny' przydział spraw" – napisał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.Sędziowie zwracają uwagę, że już w kwietniu 2017 roku sygnalizowali, iż składy sędziowskie kształtowane są w sposób arbitralny . Ponownie poruszyli ten problem w czerwcu 2018 r. Sędziowie wskazują, że działania prezes Trybunału są niezgodne z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK z 2016 r.W piśmie jasno wskazują, jak powinno przebiegać wyznaczanie składów orzekających, czyli "według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału".Zdaniem sędziów, zasada alfabetycznego doboru ma zapewnić brak nadmiernego obciążenia sędziów oraz uniemożliwić manipulowanie składami orzekającymi.Przyłębska nie wahała się jednak w lipcu krytykować zaangażowania Małgorzaty Gersdorf w obronę sędziów . Prezes TK zarzuciła pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że ta opowiedziała się po jednej ze stron politycznego sporu. – Sędzia powinien zachować bezstronność – stwierdziła Przyłębska.