Nowa maska PiS. Morawiecki proponuje opozycji budowę "wspaniałej zmiany"

Mateusz Morawiecki Najważniejsze to pytanie dla Polaków jest: jak powinnismy rządzić? W interesie wszystkich Polaków, górników, stoczniowców, pielęgniarek rolników, profesorów, uczniów, studentów, starszych i młodszych, rodziców i dzieci, czy Polska jest pewną jednością, czy patrzymy na to jak pewne grupy interesów, jak to w dużym stopniu, bo nie zarzucam wszystkim złej woli, chcemy dostrzegać ziarno dobra, a więc w taki sposób stawiając pytanie proszę też o wysoką izbę o ocenę tego ostatniego roku, 3 lat, ale tez chciałbym wybiec w przyszłość, bo mam nadzieję, że Polacy powierzą nam stery rządów za rok.





Mateusz Morawiecki Panu premierowi Gowinowi dziękuję, że podjął się zadania poprawy stanu polskiej nauki. Tam cały czas jest dużo do zrobienia. Dziękuję też za to, że wdrożyliśmy tak fundamentalne zmiany dla podniesienia niezawisłości sędziów. Tu dziękuję panu ministrowi Ziobrze. Poprzez losową dystrybucję spraw sądowych, zakaz przesuwania sędziów między wydziałami.

– Mam prośbę do was, do opozycji w szczególności, żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca żebyśmy przed zbliżającymi się świętami mówili o Polsce, o Polsce z radością, nadzieją. We współpracy z opozycją możemy wdrażać wspaniałą zmianę – mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.Mateusz Morawiecki ubiegł Platformę Obywatelską, która złożyła w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla jego rządu. W środę poprosił parlamentarzystów o wotum zaufania . Sejm miał zająć się wnioskiem PO w piątek, więc po ruchu premiera będzie to już bezprzedmiotowe.Morawiecki wyraźnie chce zasygnalizować nową ofensywę, która ma przyciągnąć bardziej umiarkowanych wyborców. Świadczą o tym jego słowa z parlamentu. Szef rządu snuł wizję "wspaniałej zmiany" i porozumienia z opozycją.– Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia. Chcemy naprawiać Rzeczpospolitą dalej, widać ile udało się przez te 3 lata zrobić i nie trzeba naprawdę tych różnych pism, pisać za granicę. Potrafimy razem tutaj dyskutować. Pokażmy to – apelował Morawiecki.W dalszej części wystąpienia premier wymieniał osiągnięcia rządu PiS i dziękował poszczególnym ministrom. "Można?" – pytał posłów swojej partii. "Można" – odpowiadali.Co znalazło się wśród sukcesów? M.in. wzrost wpływów z VAT i "najniższe podatki w UE dla małych i średnich przedsiębiorstw". Morawiecki nie przepuścił okazji, by uderzyć w rząd PO-PSL.– Odbudowujemy to, co w czasach rządów PO-PSL zwijaliście. Posterunki policji, placówki pocztowe bardzo często zdarzało wam się zwijać czy placówki kolejowe. My dzisiaj stopniowo obudowujemy Polskę w tych wszystkich wymiarach – stwierdził.Co ciekawe, chwalił się też zmianami w kierunku wzmocnienia... niezawisłości sędziów.Były akcenty humorystyczne. Morawiecki jako pretekst do żartu wykorzystał temat... ciastek.– Jest tu trochę amatorów ciastek, ja również. Myślę, że przy takich ciastkach, z obniżonym już VAT-em, zasiądziemy do debaty o lepszej Polsce. Wszyscy w zgodzie. Zapraszamy do tego drogą opozycję – zagadnął.