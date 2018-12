Brat wiceministra sprawiedliwości zachęca... do palenia marihuany. Oto nowa piosenka Filipa Jakiego

Raper Filu, czyli Filip Jaki to brat wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Na YouTube w piosence "Weed Love" wychwala on używanie narkotyków. • Fot. YouTube.com/Zayafka

Bartosz Świderski

osiadanie marihuany jest w Polsce nielegalne i zacięcie tępione przez policję, prokuraturę oraz sądy. Tymczasem... brat wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego właśnie opublikował w sieci swoją najnowszą piosenkę, która stanowi wręcz hymn na cześć palenia "zioła"."Ciągle kręcę, kręcę. Zawsze zobaczysz mnie z jointem. Czuję ten zapach, to dostaję wariacji" - rapuje Filu w swoim najnowszym kawałku, który 12 grudnia miał premierę na YouTube.Na wychwalaniu używania marihuany 20-letni muzyk nie poprzestaje. "Środkowy palec dla tych, co chcą zamknąć tych w akcji" – rapuje dalej, przesyłając jasny komunikat tym, którzy walczą z handlem narkotykami w Polsce.A tak się składa, że to w dużej mierze podwładni bliskiego krewnego rapera Filu. Pod tym pseudonimem artystycznym kryje się bowiem Filip Jaki, czyli brat wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego Jego sylwetkę szerzej przedstawialiśmy w naTemat.pl już latem tego roku. Premiera debiutanckiej płyty Filipa Jakiego zastanawiająco zbiegła się z kampanią wyborczą, w której Patryk Jaki kandydował na prezydenta Warszawy."To młodszy brat Jakiego - Filip, który kreuje się na swojskiego blokersa, chłopaka z sąsiedztwa i śpiewa do rówieśników o tym, żeby się nie poddawać. (...) Pokazanie brata rapera z blokowiska wpisuje się w poetykę kampanii 'kandydata takiego jak ty'" – pisał wówczas Jarosław Karpiński