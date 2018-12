Pogotowie prezentowe. Oto co kupić gadżeciarzowi, gdy w ogóle nie znasz się na technologii

Monitor CJG5 (LC27JG50) – Ekran dla wymagającego gracza

To, za co tak wielu kocha gry, to możliwość przeniesienia się do fantastycznego świata, czy to magii, czy technologii, to zależy już od gustu, najważniejsze są zachowane z tej ekscytującej podróży wizualne wspomnienia. Tu liczy się każdy detal, dlatego jak grać, wcielając się w Asasyna, Wiedźmina czy popularne teraz Battle Royale jak PUBG lub Fortnite, to tylko na topowym ekranie.



Takim, jaki ma chociażby do zaoferowania wymagającym fanom komputerowej rozrywki Samsung LC27JG50. Rozdzielczość WQHD (2560x1440) i przekątna 27 cali zapewniają wysoką jakość obrazu posiadaczom tego uniwersalnego monitora. Zakrzywiona matryca utrzymuje gracza zawsze w środku akcji, a odświeżanie 144 Hz gwarantuje mu płynną rozgrywkę.