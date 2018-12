Rozwiązanie, które znacznie ułatwi życie klientom operatorów. W Polsce można już korzystać z kart eSIM

Orange Polska wprowadził eSIM czyli elektroniczną wersję karty SIM dla urządzeń mobilnych. • 123rf.com

namy ten ból, kiedy zmieniamy operatora. Wizyta w salonie lub w kiosku, zakup karty SIM, później siłowanie się ze smartfonem, by wymienić karty. Idzie jednak nowe – technologia eSIM.Za tą nazwą kryją się karty SIM, które można zainstalować na smartfonie, smartwatchu lub choćby tablecie. Oczywiście nie każdym – urządzenie musi być specjalnie wyposażone w moduły pozwalające na taką instalację.Wirtualną kartę SIM wprowadził właśnie Orange. – Cieszę się, że jako pierwszy polski operator możemy zaproponować korzystanie z eSIM. Rozwiązanie jest już dostępne w wybranych modelach smartfonów, ale przygotowujemy się do wdrożenia eSIM na kolejnych urządzeniach – mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.Na początek wirtualną kartę będzie można zainstalować na trzech modelach smartfonów – najnowszych modeli Apple – i korzystać tak samo, jak z tradycyjnej karty. Operator zapowiada, że będzie sukcesywnie rozszerzać listę urządzeń, na których będzie możliwa instalacja eSIM. Plany te dotyczą nie tylko innych modeli telefonów, ale też takich gadżetów jak smartwatche.Instalacja elektronicznej wersji karty SIM dla urządzeń mobilnych wymaga jedynie zeskanowania kodu QR otrzymanego od Orange. Co ważne, na jednym smartfonie może jednocześnie znajdować się kilka kart eSIM. Najnowsza usługa skierowana jest do klientów abonamentowych usług na kartę, a także klientów biznesowych.Klienci indywidualni korzystający z abonamentu komórkowego mogą zdecydować się na zakup karty eSIM przy wyborze nowego planu komórkowego podczas wizyty w salonie, poprzez infolinię, a także przez internet. Wymienić swoją tradycyjną kartę na eSIM mogą również użytkownicy ofert prepaid oraz Orange dla Firm.