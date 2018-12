Sędziowie z zakazem noszenia koszulek "Konstytucji". "Mogą podważać niezawisłość"

Koszulki z napisem "Konstytucja" stały się symbolem protestów w obronie sądownictwa • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

K

oszulki z charakterystycznym napisem "Konstytucja" stały się symbolem walki z niekonstytucyjnymi zmianami w KRS i Sądzie Najwyższym. Teraz sędziowie muszą schować je głęboko do szafy. Zdaniem nowej Krajowej Rady Sądownictwa podważają niezawisłość i bezstronność noszących je osób – podaje "Gazeta Wyborcza".– Pokazujemy swoje przywiązanie do wartości konstytucyjnych – mówił rzeszowskiej "Wyborczej" sędzia Marcin Świerk z Sądu Okręgowego w Rzeszowie.Na grudniowym posiedzeniu nowa KRS przedstawiła jednak interpretację jednego z przepisów Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów. Chodzi o art. 10. mówiący o tym, że "Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności".KRS stwierdziła, że za takie zachowanie może być uznane "publiczne używanie infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi".W domyśle chodzi rzecz jasna o "konstytucyjne" plakaty i koszulki. – Obywatel może dojść do przekonania, że sędzia będzie kierował się manifestowanymi przekonaniami politycznymi, w szczególności wobec osób o innych przekonaniach. Taki sąd przestaje być sądem bezstronnym, a sędzia niezawisłym sędzią – powiedział "Wyborczej" Rafał Puchalski, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie z nominacji ministra sprawiedliwości.Koszulkę z zakazanym napisem nosiła m. in. sędzia, która prowadziła rozprawę z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy. Została zaatakowana przez prorządowe media – podważały jej bezstronność.Za złamanie zasad nie grożą bezpośrednie sankcje. Sędzia może jednak zostać wezwany na dywanik do komisji etyki KRS. Ta z kolei może zawiadomić rzecznik dyscyplinarnego, a to już prosta droga do postępowania dyscyplinarnego.Źródło: wyborcza.pl