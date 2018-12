Aleksandra Popławska rozebrała się w "Playboyu"! To, co powiedziała o nagości, ucieszy fanów

Aleksandra Popławska rozebrała się w nowym "Playboyu". • Fot. okładka nowego numeru "Playboya"

kończyła 42 lata, a mimo to zdecydowała się rozebrać w magazynie dla panów. I sądząc po entuzjastycznych reakcjach był to strzał w dziesiątkę. Aleksandra Popławska jest okładkową gwiazdą najnowszego "Playboya". W rozmowie z czasopismem opowiedziała m.in. o tym, że w ogóle nie ma problemów ze swoją cielesnością i... pokazywaniem jej.Aktorka wytłumaczyła, czym dla niej jest nagość. – Kojarzy mi się z wolnością i swobodą, lubię spać nago, chodzić nago po domu czy ogrodzie, pływać w jeziorze i morzu. To sprawia mi ogromną przyjemność i relaksuje – stwierdziła.Warto dodać, że za słowami idą czyny. Aktorka należy bowiem do Federacji Naturystów Polskich.Popławska opowiedziała także o swojej seksualności. Wśród ulubionych książek wymieniła pozycje przesycone erotyzmem, który pomogły jej poznać tę część siebie. To choćby "Dzieje grzechu" Stefana Żeromskiego, ale także wiele utworów francuskich.– Zainteresowanie seksualnością człowieka zaczęło się u mnie w momencie dojrzewania i budzenia się kobiecej świadomości. Seks i erotyka była wówczas tematem tabu, nie rozmawiano na ten temat w ogóle. Nie było internetu i Google niczego nie mógł mi podpowiedzieć, ale były książki, a ja wówczas dużo czytałam – tłumaczyła.Na koniec tylko dodamy jeszcze, że według twórców sesji zdjęciowej jest ona "lekko perwersyjna".