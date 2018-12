Rządowy ośrodek nie może się mylić. Rząd PiS z... najniższym poparciem od lat

Rządowi Mateusza Morawieckiego udało się zdobyć wotum zaufania, ale społeczny mandat jest coraz słabszy. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

abinet Mateusza Morawieckiego ma najniższe notowania od ponad dwóch lat – wynika z sondażu CBOS. Poparcie dla PiS-owskiego rządu w ciągu miesiąca spadło aż o osiem punktów procentowych.Wciąż jednak rząd ma więcej opinii pozytywnych niż negatywnych. Rząd Morawieckiego popiera co trzeci badany (34 proc.). Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów. Obojętność wyraża 34 proc., a zdania na ten temat nie ma 5 proc. biorących udział w sondażu.CBOS zwraca uwagę, że ostatni raz w tej kadencji parlamentu tak mało zwlenników rządu "dobrej zmiany" było ponad dwa lata temu. Stracił także premier, choć nie tyle, co jego rząd. Obecnie 47 proc. ankietowanych jest zadowolonych z faktu, że to właśnie były szef BZ WBK stoi na czele rządu PiS. Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych.Przypomnijmy, że Mateuszowi Morawieckiemu udało się ostatecznie zdobyć wotum zaufania . Głosowało tak tylko 231 posłów, przeciwko było 181 parlamentarzystów, podczas gdy 45 nie wzięło udziału w głosowaniu. Wcześniej opozycja zapowiadała wotum nieufności, ale premier wykonał ruch wyprzedzający i sam poprosił o wotum zaufania.