Owacja na stojąco za kilkadziesiąt złotych. Tak PiS fetowało "podwyżki" dla emerytów

ejm uchwalił nowelizację w sprawie podwyżek rent i emerytur. Zgodnie z nią, emerytury polskich seniorów wzrosną o... 70 zł brutto. Gdy wiadomo było już, że ustawa została uchwalona, posłowie Zjednoczonej Prawicy zgotowali minister Elżbiecie Rafalskiej owację na stojąco.Radość posłów Prawa i Sprawiedliwości udokumentowała posłanka Joanna Augustynowska z Nowoczesnej. Zastanawiała się, ile tak naprawdę dostaną emeryci, skoro ich waloryzacja będzie wynosić 70 zł brutto, ale do tego dojdzie podwyżka leków.Według szacunków rządu podwyżka obejmie około 6,2 mln emerytów . Na nowych zasadach skorzystają przede wszystkim ci, których świadczenie nie przekracza 2147,3 zł brutto. Z kolei według rządowej nowelizacji najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772 do 825 zł.Nowelizacja będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, a także emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.Żródło: TVN24BiS