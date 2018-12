Policjanci dostali premie za 11 listopada, oddali je na cele charytatywne. W sieci brawa

Za zabezpieczanie obchodów 11 listopada policjanci dostali wysokie premie. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

Fot. Screen/Facebook

hodzi o niebagatelną kwotę – 1000 zł na osobę. Policjanci z Krakowa otrzymali takie premie za zabezpieczanie obchodów 11 listopada w Warszawie, po czym oddali je na cele charytatywne. Na policyjnych forach ich gest spotkał się z ogromnym uznaniem. "Czapki z głów!" – napisał na Facebooku Rafał Jankowski, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.Pamiętamy, co działo się w policji przed 11 listopada. Policjanci masowo szli na L4, sytuacja na komisariatach zaczęła zagrażać akcji zabezpieczenia obchodów Święta Niepodległości w Warszawie."Wtedy właśnie poinformowano opinię publiczną o przyznaniu premii w wysokości 1000 zł każdemu policjantowi, który weźmie udział w zabezpieczeniu obchodów 11 listopada w Warszawie. (...) Odbiór tej propozycji był, delikatnie pisząc, bardzo różny" – przypomina teraz NSZZ Małopolska. Policjanci zapowiadali wtedy, że pieniądze przekażą na szczytny cel.I właśnie to zrobili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Nie wiadomo, na jaki konkretnie cel przeznaczyli swoje premie, ale ich decyzja bardzo się spodobała. "To piękny gest solidarności z policjantami, którzy w tym czasie nie mogli być w Warszawie" – pisze NSZZ Małopolska."Brawo", "Żeby wszędzie tak było", "Szacunek", "To jest postawa!", "Politycy, bierzcie przykład" – odpowiadają internauci na policyjnych forach. Okazuje się, że to nie pierwsza taka akcja OPP Kraków. Policjanci są już zaangażowani w zbiórkę nakrętek dla chorego 6-letniego Bartusia, który cierpi na porażenie mózgowe. A 6 grudnia przyjęli u siebie 12-letniego chorego Dawida , który marzy, by zostać policjantem. Współpracują też z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci.