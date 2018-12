Wciąż mamy nadzieję, że to żart. Popek pod Sejmem ogłosił swoją nową inicjatywę

Popkowi najwyraźniej marzy się kariera polityczna. • Fot. YouTube / KrólAlbaniiTV

amozwańczy Król Albanii, raper, zawodnik MMA i… polityk? Paweł Mikołajuw szerzej znany jako Popek pod polskim parlamentem ogłosił powstanie nowej partii. Zrobił to, ponieważ zawiodła go polska klasa polityczna.– Kochani rodacy, w zaistniałej sytuacji nie mamy co na nich liczyć. Ja mam ku**a osobiście tego dość. Dlatego robię to dla dobra moich dzieci i waszych dzieci – i zajmuję się polityką. Otwieram partię Młoda Polska. Oddając głos na Młodą Polskę głosujecie na samych siebie – mówi Popek w nagraniu wykonanym pod polskim Sejmem.– Ja musiałem zmienić swoje życie dla swoich dzieci i zamierzam zmienić ten kraj także dla swoich dzieci. Pamiętajcie, że ten kraj jest w naszych rękach, my jesteśmy właścicielami tego kraju i tylko my możemy w tym kraju coś zmienić – tak wyjaśnił, dlaczego to robi.– Ja nie jestem aniołkiem. Popełniłem dużo błędów, tylko że ja do tych błędów potrafię się przyznać. Pamiętajcie jeszcze raz: głosując na Młodą Polskę głosujecie na samych siebie – powiedział na koniec. Jak rozumiemy, umiejętność przyznania się do błędów ma uczynić z Popka człowieka lepszego od obecnych polityków.