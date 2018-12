Petru jest niepodrabialny. Zorganizował konferencję i omyłkowo zaproponował dokładnie to, czego nie chce w Polsce

Ryszard Petru znowu się trochę... przejęzyczył. • Fot. Twitter / @PolsatNewsPL

ider partii Teraz! Ryszard Petru znany jest ze swoich lapsusów językowych, ale tym razem poszedł już po bandzie. Polityk zorganizował pod warszawską Galerią Mokotów konferencję prasową dotyczącą likwidacji zakazu handlu w niedzielę. Niestety, powiedział coś dokładnie odwrotnego.– Mam apel do całej Zjednoczonej Opozycji, żeby to było hasło, które nas łączy: zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę – powiedział Petru w pierwszej chwili.Ale po chwili już dodał: – W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej Zjednoczonej Opozycji w najbliższych wyborach była likwidacja handlu w niedzielę.Tak, my się nie pomyliliśmy. "Likwidacja handlu w niedzielę". Warto jeszcze zerknąć na samo nagranie. Petru był wyraźnie zdziwiony, kiedy zapytał "Czy są jakieś pytania?", a dziennikarze nie zabrali głos. My też byśmy nie wiedzieli, co powiedzieć…Tym, którym nie widzieli, polecamy jeszcze filmik z listopada. Ryszard Petru zapomniał w nim nazwę swojej nowej... partii