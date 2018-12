Wciąż gorąco w Budapeszcie. Wyjątkowe zjednoczenie opozycji przeciw Fideszowi

Viktor Orban może mieć powody do zmartwienia. W Budapeszcie protestują wszystkie znaczące partie opozycyjne. • Fot. Facebook.com/dk365

Így teperték le Varju Lászlót az MTVA biztonsági őrei ‼️OSZD MEG: LETEPERTÉK VARJU LÁSZLÓT ‼️ A közmédia biztonsági őrei erőszakot alkalmaztak egy országgyűlési képviselővel szemben! VARJU László Újpest-Angyalföldet az MTVA épületében öt biztonsági őr is alig tudta megállítani, hogy érvenyesítse a jogát, hogy szabadon mozoghasson egy közintézményben. Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson! Ma újra tüntetni megyünk az MTVA elé: https://www.facebook.com/events/780535112278738/?ti=ia Opublikowany przez Demokratikus Koalíció Poniedziałek, 17 grudnia 2018





a Węgrzech trwają masowe protesty przeciwko rządom Viktora Orbana. Protestują praktycznie wszystkie partie opozycyjne. Powodem jest między innymi nowelizacja kodeksu pracy zwana przez opozycję "ustawą niewolniczą", która zwiększa limit godzin nadliczbowych. A teraz oliwy do ognia dolał fakt, że opozycyjni politycy zostali brutalnie wyniesieni z siedziby węgierskiej telewizji publicznej."Na to chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Przedstawiciele opozycji, różnych środowisk uznali, że występują pod wspólną flagą. To gremium jest wewnętrznie sprzeczne, a jednak funkcjonuje" – napisał polsko-węgierski politolog Dominik HéjjW kolejnym tweecie dodał, że wzajemnie oklaskuje się lewica i prawica i porównał, że to tak jakby Ruch Narodowy bił brawo partii Razem i odwrotnie.Inny komentator węgierskiej sceny politycznej Arkadiusz Karski zwrócił uwagę, że opozycja określa się wspólnie jako "opór" w miejsce "opozycja". W ten sposób wzywają ludność węgierską do przeciwstawienia się sytuacji, w której państwo podporządkowane jest Orbanowi i jego ludziom.Z budynku węgierskiej telewizji publicznej siłą wyprowadzono w poniedziałek dwoje opozycyjnych polityków, którzy dostali się tam w nocy po niedzielnej antyrządowej demonstracji wśród innych polityków opozycji."Bernadett Szel i Akos Hadhazy (byli współprzewodniczący partii Polityka Może Być Inna) zostali siłą wyprowadzeni z budynku" – podał węgierski portal index.hu. Szel powiedziała, że chciała tylko, by została odczytana ich pięciopunktowa petycja i zamierzali się w tej sprawie spotkać z władzami telewizji. Sposób w jaki opozycyjni politycy zostali wyproadzeni siłą z siedziby węgierskiej telewizji publicznej, pokazuje krótkie nagranie na Twitterze.W petycji domagali się między innymi niezależnych sądów, niezależnych mediów publicznych czy natychmiastowego wycofania kodeksu pracy zwanego ustawą niewolniczą.źródło: index.hu