Przyjął medal od Dudy i wylał się na niego hejt. Skrzek: "Nie mówiłem, że chcę go oddać, a przekazać uczniom"

Józef Skrzek • Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta





Józef Skrzek przyjmuje medal z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. • Fot. Eliza Radzikowska - Białobrzewska/ KPRP

– Towarzyszyła mi ogromna trema. Kiedy podszedłem do prezydenta, to się uśmiechnąłem. Obok siebie miałem Marka Kamińskiego, który zdobył dwa bieguny i Aleksandra Dobę, który kajakiem przepłynął ocean oraz wielu zacnych ludzi – opowiada nam multiinstrumentalista Józef Skrzek, który kilka dni temu z rąk prezydenta odebrał medal. I zaczęła się krytyka. Muzyk postanowił oddać odznaczenie, spodziewano, że zwróci go Andrzejowi Dudzie. – Medal przyjąłem i przekazuję go dzieciom – tłumaczy Skrzek.Muzyk Józef Skrzek był jedną z 28 osób, które otrzymały w zeszłym tygodniu od prezydenta Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Szybko został w internecie okrzyknięty "konformistą", który "sprzedał się władzy".Multiinstrumentalista i kompozytor w mediach społecznościowych obwieścił, że oddaje medal, czym znów naraził się na krytykę. "Dziecinada" – komentowano w sieci. Józef Skrzek tłumaczy nam, że od początku informował, iż odda medal, przekazując go Szkole Podstawowej nr 13 imienia Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich.Nie spodziewałem się, że zostanę wyróżniony. Najpierw przekazano mi informację, kiedy jest wręczenie nagród. Dzwonili do mnie z Kancelarii Prezydenta.Żeby poinformować, że zostanę wyróżnionyNie, tam nie było pytań. Po prostu przyjąłem to do wiadomości. I zacząłem myśleć, jak to w ogóle ogarnąć.Tak, właściwie to od razu o tym pomyślałem. Kiedy witałem się z prezydentem, to powiedziałem mu wprost, że jestem z rodziny powstańczej, która na Śląsku walczyła o Polskę. Ten medal jest czymś, co się tej rodzinie należy.Jechałem pociągiem. Dotarłem na czas. Towarzyszyła mi ogromna trema. Kiedy podszedłem do prezydenta, to się uśmiechnąłem. Obok siebie miałem Marka Kamińskiego, który zdobył dwa bieguny i Aleksandra Dobę, który kajakiem przepłynął ocean oraz wielu zacnych ludzi.Nie zwróciłem. Nikomu nie życzę tego, co zaczęło się dziać w internecie i mediach. Nigdy w życiu nie widziałem i nie przeżyłem czegoś takiego. Podobnie inni członkowie mojej rodziny.Nie wypada tego cytować. Atakowali też moją rodzinę. Nigdy nas nic takiego nie spotkało.Tak, to byli obcy mi ludzie. Przyjaciele i znajomi z różnych kręgów słali i nadal ślą gratulacje.Nie, od początku pisałem, że chcę przekazać medal szkole. Pierwsza wiadomość na ten temat została opublikowana 13 grudnia, czyli kolejnego dnia po wręczeniu medalu.W dalszym ciągu jestem zdruzgotany. W życiu nie spodziewałem się, że zostanie to tak odebrane.Ale przecież ja nie oddałem medalu.Że medal przyjąłem i przekazuję dzieciom.