Sokal odwołany przez Dudę. Bali się go nawet bohaterowie taśm o aferze KNF

dzisław Sokal został odwołany z funkcji przedstawiciela prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Na jego miejsce powołano dr hab Cezarego Kochalskiego.Na stronie Kancelarii Prezydenta czytamy, że nowy przedstawiciel Andrzeja Dudy przy KNF – Cezary Kochalski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Doświadczenie biznesowe oraz w zakresie organizacji i zarządzania zdobywał między innymi jako: analityk finansowy w Wielkopolskim Banku Kredytowym (1993-1996), doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (2007-2008), prorektor ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2012-2016) oraz doradca Prezydenta Miasta Poznania ds. strategii.Cezary Kochalski zastąpił na stanowisku Zdzisława Sokala. Tego samego, który przywoływany jest przez bohaterów taśmy afery KNF "Sokal go zje. Jemu personalnie pan Sokal groził wiele razy, on nie wie co ma zrobić, i że on musi realizować polecenia pana Sokala, bo inaczej nie będzie współpracował z urzędem" – mówił Leszek Czarnecki do Markia Chrzanowskiego na słynnym już nagraniu. Rozmawiali o Arkadiuszu Krasowskim, który badał sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku za 2017 r.Źródło: Kancelaria Prezydenta RP