Jest duża szansa na dwie polskie nagrody. "Zimna wojna" i "Komunia" na shortlistach do Oscarów

Oscarowe spekulacje ruszyły. • Fot. kadr z youtube.com/KinoŚwiatPL

D

ruga połowa grudnia to tradycyjny czas, kiedy Amerykańska Akademia Filmowa ogłasza shortlisty do najbliższego rozdania Oscarów. Tym razem znalazły się na nich dwa polskie filmy: "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego i "Komunia" Anny Zameckiej. Jednak konkurencja będzie bardzo mocna.Shortlisty to etap pośredni między wstępną selekcja filmów do oscarowego konkursu, a ogłoszeniem oficjalnych nominacji. W tym roku znalazły się na nich dwa polskie filmy: w kategorii "film nieanglojęzyczny" znalazła się obsypana nagrodami "Zimna wojna" z równie docenioną Joanną Kulig w roli głównej W kategorii "film dokumentalny" umieszczono za to "Komunię" Anny Zameckiej, opowiadającą o dziewczynie, która próbuje scalić rozbitą rodzinę przy okazji pierwszej komunii jej młodszego brata.Jednak oscarowe starcie nie będzie dla obu filmów łatwe. Konkurentami filmu Pawła Pawlikowskiego są m.in.: "Winni" (duński thriller policyjny), "Ajka" (kazachska opowieśc o kirgiskiej emigrantce w Moskwie), czy choćby "Roma" (meksykański laureat Złotego Lwa w Wenecji), która jest faworytem tego starcia.Z "Komunią" powalczą m.in. amerykańskie "Won’t You Be My Neighbor?" i "Jutro, albo pojutrze".Nominacje do 91. Oscarów zostaną ogłoszone 22 stycznia. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 24 lutego.źródło: wyborcza.pl