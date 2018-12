Sensacyjne informacje o zdrowiu arcymistrza Formuły 1! Schumacher zrobił postępy w leczeniu

Legenda F1 nadal nie porusza się o własnych siłach. • Fot. Kuba Atys/Agencja Gazeta

uż niedługo minie okrągłe pięć lat od momentu, gdy legenda Formuły 1 Michael Schumacher uległ wypadkowi, który przykuł go do łóżka. Brytyjski tabloid "Daily Mail" twierdzi jednak, że to już przeszłość – i są postępy w rehabilitacji kierowcy.Według "Daily Mail" Schumacher przebywa w swojej szwajcarskiej posiadłości w Gland. Jak twierdzi tabloid, niemiecka legenda sportów motorowych nie jest już natomiast przykutay do łóżka i nie musi być podłączona do aparatury. Nadal wymaga jednak stałej, intensywnej opieki pielęgniarskiej i terapeutycznej.Ujawniono także kwotę, jaką rodzina Schumacherów wydaje na opiekę nad sportowcem. Ma to być około 55 tysięcy euro... tygodniowo.Przypomnijmy, do wypadku doszło w 2013 roku podczas jazdy na nartach poza szlakiem we francuskich Alpach. Schumacher uderzył głową w wystającą skałę i doznał poważnego urazu głowy. Długo przebywał w szpitalu, gdzie przechodził rehabilitację. Nie wiadomo jednak więcej o stanie jego zdrowia. Rodzina skrzętnie ukrywa te informacje.źródło: "Daily Mail"