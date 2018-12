Ale będzie oburzenie... i nawet to rozumiemy. Siostry Godlewskie wzięły na warsztat polską kolędę

Ostrzegamy, tego nie da się odzobaczyć. • Fot. kadr z facebook.com/siostrygodlewskie

o nowej wersji piosenki "Pada Śnieg" przyszedł czas na kolędę. Tak, siostry Godlewskie zaśpiewały jedną z najbardziej znanych polskich kolęd – "Jezus Malusieńki". Ostrzegamy, że włączacie nagranie na własną odpowiedzialność.Wygląda na to, że siostry Godlewskie postanowiły pójść sprawdzoną już przez setki celebrytów drogą, którą można ująć hasłem "czym gorzej, tym lepiej". Dowodzi temu kolejny "utwór", jaki opublikowały w mediach społecznościowych.Po nowej wersji zimowej piosenki "Pada śnieg" , od którego zaczęła się ich kariera, zgodnie z przewidywaniami przyszła kolej na kolędę. Padło na "Jezus malusieńki". I nie, nie ma co się tam doszukiwać dobrego wokalu, nawiązania do tradycji lub jakichkolwiek religijnych aspektów. Może z wyjątkiem przebrań, w których występują siostry.W dodatku wykonanie samego teledysku jest tandetne i kiczowate, ale po kolejnych podobnych przedsięwzięciach można uznać, że jest to zamierzony efekt. Po ilości komentarzy i odsłon (po niecałych dwóch godzinach od publikacji) widać, że strategia działa.