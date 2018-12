Biedroń składa świąteczne życzenia. Wszyscy patrzą tylko na ten nienaturalny uśmiech

Biedroń składa Schetynie życzenia świąteczne. • Fot. Facebook.com / Robert Biedroń

Bartosz Świderski

Tomasz Sapryk jako Grzegorz Schetyna z "Ucha Prezesa". • Fot. screen ze stony YouTube.com / Ucho Prezesa

azwisko lidera PO w tym króciutkim filmie nie pada, ale wszystko jest raczej jasne. Robert Biedroń na Facebooku złożył świąteczne "Życzenia dla Grzegorza". Zapowiedział przy tym, że to początek i wkrótce pojawi się więcej życzeń dla znajomych polityków.– Drogi Grzegorzu! W te święta chcę Ci życzyć przede wszystkim, żebyś pamiętał, że najważniejsze nie są prezenty, a ludzie. Życzę Ci także dużo ciepła oraz bardzo, bardzo dużo uśmiechu – mówi na nagraniu Robert Biedroń.Film kończy się uśmiechem od ucha do ucha, co nie pozostawia wątpliwości, do którego Grzegorza skierowane są życzenia . Internauci też od razu sobie przypomnieli, skąd ten uśmiech został skopiowany."Uśmiech ma opanowany do perfekcji" – ocenił jeden z internautów, bezbłędnie odgadując, iż jest to parodia Schetyny.Ale wielu komentującym nie podoba się taki sposób uprawiania polityki. "To niepoważne. Radzę się skoncentrować na innych ludziach, czyli na wyborcach", "Życzenia czy złośliwości? Zamiast polskimi problemami zajmujesz się polskimi politykami" – można przeczytać wśród komentarzy pod filmem Roberta Biedronia.