Barack Obama w stroju św. Mikołaja! Były prezydent USA zaskoczył dzieci

Były prezydent Barack Obama odwiedził chore dzieci w szpitalu. • Fot. Instagram / childrensnational

arack Obama odwiedził chore dzieci leżące w szpitalu w Waszyngtonie. Były prezydent wstąpił do młodych pacjentów w stroju św. Mikołaja i rozdawał prezenty. Złamał przy okazji jedną ze swoich kardynalnych zasad. Idą święta , dzieci czekają na Gwiazdkę i Świętego Mikołaja. Do tych chorych, które leżą w państwowym szpitalu dziecięcym w północno zachodniej części Waszyngtonu, w tym roku Mikołaj przyszedł kilka dni wcześniej. Miał czerwoną czapkę, twarz byłego prezydenta USA Baracka Obamy i prezenty. Prezydent Obama nie ograniczył się tylko do rozdawania podarunków. Rozmawiał z dziećmi, a także ich rodzinami oraz pocieszał chorujących. Były prezydent USA w ramach prezentu złamał też jedną ze swoich zasad i pozował do zdjęć typu selfie z dziećmi.