Wiadomo, jaka będzie pogoda w święta. W części Polski można liczyć na mróz i śnieg

Jaka pogoda w święta Bożego Narodzenia? Takie są najnowsze prognozy.

ychodzi na to, że pogoda nie będzie nas rozpieszczała w te święta. Część kraju przykryją chmury deszczowe, a część chmury przynoszące opady śniegu. Zapowiada się plucha, bo temperatury gdzieniegdzie będą przekraczały zero stopni Celsjusza. W części regionów Boże Narodzenie może być jednak mroźne.Wigilijny poranek przywita nas... dodatnimi temperaturami. Najcieplej będzie w Poznaniu i Szczecinie – po 3 stopnie powyżej zera. Najzimniej na Warmii i Mazurach -3 stopnie oraz na Podlasiu – nawet -8 stopni Celsjusza. Wiatr północny i północno-zachodni.Pogodnie będzie od rana na obszarze od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę aż po Lubelszczyznę. Pozostałą część kraju: południe oraz północny-wschód Polski pokryją chmury z opadami śniegu, a gdzieniegdzie np. w okolicach Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia i Częstochowy – opady deszczu.Po południu śnieg padać będzie tylko w południowej Polsce oraz w województwie lubelskim i świętokrzyskim. Na pasie od Opola do Częstochowy możliwe opady śniegu z deszczem.Ogólnie będzie cieplej – od -8 stopni w Suwałkach, -5 w Łomży, -2 w Warszawie po 2 stopnie w Małopolsce i Pomorzu. Najcieplej – we Wrocławiu – 3 stopnie powyżej zera. Ciśnienie wysokie, średnio 1022 hPa.Pierwszy dzień świąt będzie zdecydowanie zimniejszy od Wigilii. Termometry w prawie całej Polsce, oprócz Pomorza Zachodniego, pokażą ujemne temperatury. Najzimniej będzie na krańcach wschodnich minus 5 stopni, w centrum od -3 do -1 stopnia. Najcieplej na Pomorzu – plus 3 stopnie.Wiatr nad Polską będzie wiał z zachodu. Średnie ciśnienie wyniesie 1022 hPa. Popada przelotnie na Pomorzu i w rejonie województwa kujawsko-pomorskiego. Tam spodziewany jest opad śniegu i śniegu z deszczem.Po południu mieszkańcy zachodniej Polski mogą swobodnie wyjść na spacer – będzie pogodnie i ciepło, nawet 6 stopni powyżej zera. Najzimniej na krańcach wschodnich – 0 stopni.Wiatr cały czas będzie wiał z zachodu. Opady śniegu prognozowane są na wschodzie Polski: od Warmii i Mazur po Małopolskę. W okolicy Warszawy mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem.Ostatni dzień świąt od samego rana wietrzny. Wiatr powieje z zachodu. Znowu najzimniej będzie na krańcach wschodnich – od -7 do -5 stopni. Najcieplej natomiast w województwie zachodniopomorskim i lubuskim – 2 stopnie powyżej zera.W całej Polsce będzie w miarę pogodnie i bez opadów. Najbardziej cieszyć sie będą hotelarze w górach, bo tylko tam przewidywane są opady śniegu.Po południu zrobi się niewiele cieplej. Nadal najcieplej na zachodzie Polski. Tu temperatura będzie wahała się w granicach 1-2 stopni. Najzimniej na wschodzie kraju od -3 do -7 stopni Celsjusza.Jeśli chodzi o opady, to ich występowanie także nie zmieni miejsca od rana. Nadal śnieg będzie padał w górach. Ciśnienie przez cały dzień średnio 1023 hPa.***Nadchodzące 7 dni przyniesie nam pogodę w kratkę. Generalnie nie zapowiada się bardzo mroźny i śnieżny początek zimy. Poniżej prezentujemy interaktywną mapę na najbliższe 7 dni.Źródło: Windy.com