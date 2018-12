Czesław Mozil wypuścił 24. odcinek swojego kalendarza adwentowego. Wyjątkowy projekt z dziećmi

Fot. Izabela Kossak / Materiały prasowe

Czesław Mozil

G

rajkowie Przyszłości to wspólny projekt Czesława Mozila i młodych, dziecięcych muzyków. Dzieci nagrały 24 piosenki składające się na album „Kiedyś To Były Święta”. Premiera każdej z piosenki przypada na jeden dzień adwentu (od 1 do 24 grudnia), tworząc muzyczny kalendarz prowadzący nas prosto do Świąt Bożego Narodzenia z tekstami Michała Zabłockiego i muzyką Czesława Mozila. Każdego dnia publikujemy jeden z teledysków. Dziś numer dwadzieścia.

Więcej o projekcie można przeczytać w obszernym wywiadzie dla naTemat. A teraz zapraszamy na odcinek piąty.

Czesław Mozil i redakcja naTemat.pl