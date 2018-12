Nowoczesne rozwiązania do łazienki. Zobacz, które z nich wybrać

fot. mat. prasowe

Monika Przybysz

Artykuł powstał we współpracy z Leroy Merlin

Łazienka jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu. Oprócz tego, że pełni rolę praktyczną, może stać się również strefą relaksu i wypoczynku. Co zrobić, aby zamienić niepozorną łazienkę w funkcjonalną, estetyczną i komfortową przestrzeń? Oto kilka rozwiązań, które warto rozważyć przy najbliższym remoncie.Chcesz, żeby twoja łazienka przeszła prawdziwą metamorfozę? Spójrz zatem na jej aranżację w kilku aspektach.· Zacznij od ustalenia sposobu wykończenia ścian oraz podłóg – to baza dla dalszych zmian.· Przyjrzyj się bliżej bateriom łazienkowym oraz ceramice – na rynku pojawiło się wiele nowych rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę.· Pomyśl o oświetleniu, które dopełni aranżację.· Zadbaj o dobór funkcjonalnych i modnych mebli.Wykończenie ścian i podłóg łazienki – ciekawe rozwiązaniaJeśli łazienka, to tylko kafelki? Zasadniczo są one najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewniają łatwość utrzymania pomieszczenia w czystości, są również estetyczne i wytrzymałe. To jednak wcale nie ogranicza twojej kreatywności – ilość wzorów i odcieni płytek jest tak duża, że znajdziesz bez trudu te idealnie wpisujące się w zaplanowaną aranżację. Pomyśl o rozwiązaniach takich jak:· płytki podłogowe imitujące drewno – wprowadzą do łazienki bardziej naturalny styl i mogą pozwolić na stworzenie płynnego przejścia ze strefy mokrej do suchej (pokrytej np. parkietem drewnianym); wykorzystasz je także na ścianach – jako wykończenie zabudowy miski podtynkowej czy jednej ze ścian prysznica;· płytki na ścianę imitujące beton – to propozycja, która sprawdzi się wówczas, gdy masz ochotę na stworzenie industrialnej, minimalistycznej stylizacji. Jasny beton na ścianie ciekawie prezentuje się też w zestawieniu z płytkami drewnopodobnymi na podłodze;· mozaika – niewielkie, lekko opalizujące kawałki płytek ceramicznych, jak również szklanych lub kamiennych, które układa się w stylowe wzory wprowadzą do pokoju kąpielowego niepowtarzalny klimat;· płytki o strukturze kamienia naturalnego – również kierują aranżację w stronę luksusu – zarówno w klasycznym, jak i nowoczesnym wydaniu.Możesz postawić również na popularne płytki białe, które optycznie powiększają łazienkę i wprowadzą do niej świeży, nowoczesny minimalizm. Przyjrzyj się też płytkom jednokolorowym w jasnych tonach z delikatną strukturą, a także inspirowanych stylistyką vintage – w rozmiarze małych cegiełek z fazowanymi bokami.Pamiętaj: w mniejszych łazienkach najlepiej będą wyglądały jasne kolory (z bielą na czele). Jeśli zaś dysponujesz większą przestrzenią, możesz postawić na ciemną ceramikę. Dobrze sprawdzi się jako uzupełnienie lub odcięcie dużej powierzchni. Możesz ją również wykorzystać do pokrycia całej ściany – dla uzyskania ciekawego przełamania.A co, jeśli nie płytki? Na podłodze może pojawić się parkiet, ale koniecznie wykonany z drewna drzew egzotycznych, które jest wysoce odporne na wilgoć. Można ułożyć też panele winylowe, są całkowicie odporne na wodę i dostępne w wielu atrakcyjnych wzorach – imitujących np. drewno czy kamień. Układa się je równie łatwo i szybko jak panele podłogowe.Ściany można zaś pomalować farbami o podwyższonej odporności na wilgoć. Ale uwaga! W strefie mokrej, a więc na ścianie w kabinie prysznicowej, przylegającej do wanny oraz tej nad umywalką i wokół WC, warto trzymać się ceramiki.Jeśli masz odpowiednio dużo miejsca, wcale nie musisz wybierać – zamontuj obie instalacje, aby nie być zmuszonym do dokonywania wyboru. Pamiętaj, że najmodniejszym obecnie rozwiązaniem jest kabina prysznicowa typu walk-in . Czyli jaka? Cechą tej kabiny jest to, że nie ma drzwi. Zastępuje je ścianka prysznicowa – duża tafla szkła, którą montuje się do równoległej ściany za pomocą wsporników. Kabina ta może być pozbawiona brodzika lub, alternatywnie – np. w bloku, gdzie obawiasz się słabej izolacji podłogi bądź nie możesz jej odpowiednio wypoziomować – z bardzo niskim i płytkim brodzikiem. Pamiętaj, że niemal każdą kabinę prysznicową możesz zamontować bez brodzika.Tak skonstruowana kabina prysznicowa ma wiele zalet. Przede wszystkim jest przestronna i zapewnia wysoki komfort korzystania. Dlaczego? Przede wszystkim do kabiny walk-in łatwiej wchodzić, bo nie ma drzwi i nie trzeba pokonywać „stopnia” wysokiego brodzika. Poza tym wygodniej ją utrzymać w czystości – posiada mniej elementów do mycia. Ponadto, z uwagi na otwarty charakter, optycznie powiększa przestrzeń łazienki. Jeśli chcesz wzmocnić ten efekt, wybierz szklaną ściankę do kabiny z taflą lustrzaną po zewnętrznej stronie – ogromne lustro niesamowicie rozświetli przestrzeń.Montując prysznic, rozważ instalację deszczownicy. Co daje? Przede wszystkim zwiększa przyjemność kąpieli – krople spadają szerokim strumienia z wysoka, z naturalną prędkością, niczym deszcz. Poza tym, z praktycznego punktu widzenia, deszczownica usprawnia mycie z uwagi na większy obszar, jaki obejmuje. Jeśli wykonujesz system podtynkowy, możesz ją zamontować samodzielnie. W bloku zaś najprostszym rozwiązaniem będzie zakup panelu prysznicowego z deszczownicą. To idealne uzupełnienie nowoczesnej, przestronnej kabiny.Co z wanną? Choć najmodniejsze są modele wolnostojące, największą popularnością cieszą się nadal wanny do zabudowy. Są najbardziej praktyczne – zwłaszcza w łazienkach w bloku. A jeśli rozważasz stworzenie wanno-kabiny, pomyśl o modelu asymetrycznym, którego jedna część będzie szersza, co ułatwi komfortowy montaż szklanego parawanu.Jeśli myślisz o montażu wanny wolnostojącej – pamiętaj, że to rozwiązanie przede wszystkim do dużego pokoju kąpielowego, o którym należy pomyśleć np. na etapie budowy lub generalnego remontu domu. Jej instalacja wymaga doprowadzenia odpływu w podłodze oraz doprowadzenia wody do baterii stojącej.Niezależnie od tego, na jaki kształt i typ wanny się ostatecznie zdecydujesz, zwróć również uwagę na design. Możesz zafundować sobie np. wannę w stylu retro, dopełniając jej wygląd przy pomocy vintage’owej baterii wannowej z tradycyjnymi kurkami. Ciekawie prezentują się też modele minimalistyczne i asymetryczne.Zwróć także uwagę na miski WC. Jeśli możesz, zainwestuj w podwieszaną – wraz ze stelażem podtynkowym, która doda łazience nowoczesnego sznytu, ułatwi umycie podłóg i sprawi, że pomieszczenie będzie wyglądać na większe.Kolejnym ważnym elementem wyposażenia łazienki jest umywalka. Warto zadbać o to, by miała odpowiedni rozmiar. Absolutne minimum to modele 50-centymetrowe. Jeśli jednak łazienka ma nieco więcej przestrzeni, warto zainwestować w obszerniejszą wersję. Poza rozmiarem, dobrze jest zwrócić uwagę na typ umywalki. Może być ona umieszczona:na szafce łazienkowej – to praktyczne i niedrogie rozwiązanie oraz wygodny sposób na zamaskowanie elementów instalacji. Szafka zapewni dodatkowo sporo miejsca na środki piorące i czyszczące czy ręczniki;na postumencie – aby zmniejszyć zajmowane przez konstrukcję miejsce,na blacie łazienkowym – umywalki nablatowe to nowoczesne rozwiązanie, które przyciąga uwagę nietuzinkowym designem,wpuszczone w blat – tak „wtapiają się” w jego przestrzeń, tworząc estetyczną aranżację.Umywalki różnią się także pod względem kształtu – poza standardowymi, owalnymi, warto się przyjrzeć np. tym prostokątnym.Dobierając baterie łazienkowe – do wanny oraz umywalki, warto przyjrzeć się dobrze zarówno ich designowi, jak i funkcjonalności. Ciekawym rozwiązaniem są baterie z kolorowym podświetleniem. To dodatkowy gadżet, który będzie cieszył oko. Warto także przyjrzeć się kolorystyce armatury łazienkowej – poza dominującym chromem, ciekawie prezentuje się np. biały mat, czarny mat czy różowe złoto. Intrygująco wyglądają się też umywalkowe i wannowe baterie – wodospady, z wyjątkowo ciekawym sposobem „podania” strumienia wody.Bardzo praktyczną propozycją są baterie prysznicowe z termostatem – zapewniają pełną kontrolę nad temperaturą wody (co oznacza koniec jej niekończącej się regulacji) i pozwalają oszczędzać ciepłą wodę.Łazienka będzie prezentowała się znacznie ciekawiej, jeśli dobierzesz odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim warto postawić na kilka stref oświetlenia. Z jednej strony przyda się jasne źródło światła – nie za mocne, najlepiej rozproszone i skierowane na twarz, padające nie tylko od góry, ale też z boków twarzy. Powinno mieć barwę zbliżoną do światła słonecznego – właśnie takie jest niezbędne przy porannym makijażu czy goleniu się. Z drugiej jednak, gdy bierzesz relaksujący prysznic lub długą kąpiel, świetnie sprawdzi się bardziej stonowane i rozproszone oświetlenie – uzyskasz je np. poprzez umieszczenie paska LED między płytkami lub w zabudowie wanny.Istotne jest również oświetlenie główne, górne. Najlepszym rozwiązaniem są oczka pod LED-y, które nie zajmują wiele miejsca i prezentują się nowocześnie.Pamiętaj: w łazience warto zamontować jedno światło podłączone do czujnika ruchu. Wówczas nie będziesz musiał dotykać włącznika za każdym razem, gdy wejdziesz do pomieszczenia, aby np. umyć ręce.Trzymanie kosmetyków i chemii domowej na zewnątrz to prosta droga do tego, by gromadzić tabuny kurzu i skazywać się na wszechobecny bałagan. Otwarte półki są też zagrożeniem dla dzieci. Warto temu zapobiec i postawić na zamknięte meble łazienkowe. Dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości otwartych półek i regałów do minimum lub… zastąpienie ich je eleganckim blatem – np. imitującym kamień czy drewno – dookoła umywalki. A co z meblami? Obecnie najmodniejsze są modele z połyskującymi frontami – zarówno białe, jak i w wyrazistych odcieniach.I na koniec najważniejsze: nowoczesna aranżacja łazienki niejedno ma imię. Możesz pójść w stronę nonszalanckiej ekstrawagancji, stylu skandynawskiego lub vintage. Ważne jest jednak, by przy dobieraniu łazienkowych innowacji utrzymać spójność stylistyczną. Aby tak się stało, rozpocznij pracę nad modernizacją tego pomieszczenia od przygotowania projektu. Tak będzie łatwiej zrealizować twoją wizję.