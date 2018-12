Mówili, że jej metamorfoza to Photoshop. Tym zdjęciem była Kammela zamknęła usta niedowiarkom

Katarzyna Niezgoda pokazała na Instagramie swoją metamorfozę. • Fot. Kamil Broszko / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski





– Ja się bardzo zmieniłam – mówi Katarzyna Niezgoda. Patrząc na jej zdjęcia zdecydowanie trzeba przyznać jej rację. Była partnerka Tomasza Kammela pokazała się w nowej sylwetce.– Po pierwsze: ja się bardzo zmieniłam, a zdjęcia, które się ukazują w internecie, to nie są zdjęcia aktualne. Po drugie: to jest praca wspaniałego fotografa, Tamary Pieńko, która i ustawiła mnie właściwie, i zrobiła dobre światło... Także to jest naprawdę praca ludzi, którzy się na tym znają – mówiła Niezgoda w rozmowie z "Plotkiem".Wielu ludzi zarzucało Katarzynie Niezgodzie, że posługuje się Photoshopem, by komputerowo zmieniać swoją sylwetkę. Tym zdjęciem pokazała jednak, jak bardzo mylili się jej hejterzy.W wywiadzie dla "Vivy" Niezgoda zdradziła , że po utracie pracy i pozycji oraz rozstaniu z Kammelem cierpiała na depresję, żyła w stresie, szukała pomocy u terapeuty. Zanim się z tego podniosła minęło wiele lat.Źródło: "Plotek"