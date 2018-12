Ratownicy wydobyli ciała trzech górników , którzy zginęli w wybuchu w czeskiej kopalni

Wydobyto ciała trzech górników. • Fot. naTemat

– Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała trzech górników – poinformował rzecznik OKD. Było to możliwe dzięki opanowaniu podziemnego pożaru w kopalni CSM Stonawa.Akcję poszukiwawczą wznowiono po tym, jak udało się opanować pożar i przebadano skład powietrza.Tuż po rozpoczęciu akcji, ratownicy znaleźli trzy ciała spośród 12 ofiar wybuchu metanu w kopalni CSM Stonawa . I szukają kolejnych.Warunki pod ziemią są trudne. W każdej chwili akcja poszukiwawcza może zostać ponownie przerwana. A to ze względu na wzrost niebezpieczeństwa wybuchu metanu.Przypomnijmy, do zapalenia i wybuchu metanu w kopalni CSM w Stonawie koło Karwiny doszło w czwartek o godz. 17.16. Górnicy znajdowali się 800 metrów pod ziemią. Zginęło 13 osób, w tym 12 Polaków i jeden Czech. W szpitalu w Ostrawie przebywa dwóch górników. Stan jednego z nich jest krytyczny. Natomiast życie drugiego nie jest już w niebezpieczeństwie.