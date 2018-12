Kolosalna pomyłka w ustawie Morawieckiego. Widać, że wszystko było pisane na kolanie

Niby różnica kilku liter, ale pomyłka kolosalna. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Zrzut ekranu z Sejm.gov.pl

rojekt ustawy, która ma pomóc utrzymać ceny prądu w 2019 roku, jest już dostępna na stronie Sejmu. Wczytując się w jej treść można znaleźć w niej jedną, poważną nieścisłość. Czeski błąd to to nie jest, a sprawa dotyczy setek milionów złotych.Jeszcze przed świętami premier Morawiecki i minister energii Tchórzewski wystąpili wspólnie na konferencji prasowej , żeby zapewnić, że w 2019 roku podwyżek cen prądu nie będzie. W tym celu planują m.in. zmniejszyć wydatki spółek energetycznych, zmniejszyć akcyzę na prąd z 20 zł za megawatogodzinę do 5 zł oraz obniżyć opłatę przejściową o 95 proc. dla wszystkich.Ale żeby wszystkie te zmiany zaistniały potrzebna jest ustawa zmieniająca przepisy. Jej projekt jest już dostępny na stronie Sejmu. Problem w tym, że w jej treści jest błąd i to bardzo poważny. Mianowicie przy punkcie odnoszącym się do obniżenia opłaty przejściowej Ministerstwo Energii obliczyło, że budżet zyska na tym 1,7 miliarda złotych. Taką samą informację podał premier na konferencji.Ale w projekcie ustawy nie zapisano, że to są miliardy, a miliony. Poniżej jednak na wykresie wszystkie dane są zapisane w miliardach i tam już wszystko się zgadza. Tak samo w podsumowaniu oszczędności zyski z obniżenia opłaty przejściowej oszacowano na 1,7 miliarda złotych. Taki błąd pokazuje pośpiech w jakim pracowała administracja rządowa i ministerstwo, żeby stworzyć na czas rozwiązanie problemu podwyżek cen prądu.Źródło: Sejm.gov.pl