Młoda gdańszczanka zaginęła w środku miasta. Od niedzieli nie ma po niej śladu

To w tych okolicach Gdańska ostatni raz widziano 13-letnią Zuzannę Sienkiewicz.

o były pracowite święta dla gdańskiej policji, która od niedzielnego południa poszukuje 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz. Jednak działania prowadzone przez Boże Narodzenie nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o to, gdzie zniknęła nastolatka, którą ostatni raz widziano w najpopularniejszej galerii handlowej grodu nad Motławą.165 cm wzrostu, proste i długie za ramiona blond włosy. Ubrana była w zieloną kurtkę kapturem, czarną bluzę, czarne jeansy i granatowe zimowe buty – oto opis 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz, której od 23 grudnia poszukują trójmiejskie służby i zrozpaczona rodzina.Dotąd nie udało się znaleźć po niej śladu, choć wszystko wskazuje na to, iż nastolatka zniknęła właściwie w samym środku miasta. Ostatni raz Zuzanna Sienkiewicz widziana była bowiem w niedzielne południe w popularnej Galerii Bałtyckiej w Gdańsku-Wrzeszczu Z informacji przekazywanych mediom przez gdańską policję wynika, że funkcjonariusze skupiają się na sprawdzaniu miejsc, w których 13-letnia Zuzanna może przebywać. Takie podejście do poszukiwań nastolatki wynika zapewne z faktu, iż w przeszłości miały jej się zdarzać zniknięcia z domu. Policja apeluje, by osoby mające jakąkolwiek wiedzę o tym, co stało się z Zuzanną Sienkiewicz, niezwłocznie kontaktowały się z funkcjonariuszami z komisariatu w gdańskim Nowym Porcie pod numerem telefonu 58 52 11 722 lub zadzwoniły na numer alarmowy 112.