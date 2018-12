Po Nowym Roku wreszcie ma wrócić zima. Będzie biało, ale nie na długo

Zima ma wrócić w nowym roku. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ojawiły się już prognozy pogody na pierwsze dni nowego roku. Wynika z nich, że do Polski wróci zima i choć przez kilka dni będziemy mogli cieszyć się białym puchem. Gorzej wyglądają zapowiedzi na Sylwestra i Nowy Rok.Wszystkie znaki na mapach pogodowych pokazują, że sylwestrowa noc upłynie raczej w jesiennej aurze , a temperatury będą się wahać między -3 stopnie na południowym-wschodzie do 1 stopnia na północnym-zachodzie kraju. W Nowy Rok ma być jeszcze cieplej: od 2 stopni w okolicach Rzeszowa do nawet 8 stopni na wybrzeżu.Jednak kolejne dni stycznia będą bardziej przypominać zimę. Już we wtorek 2 stycznia na Dolnym Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mają pojawić się opady śniegu i niewielki mróz. W pozostałej części kraju temperatura ma wynosić 0-1 stopnia Celsjusza.W czwartek mróz i śnieg zawitają w kolejne regiony. Synoptycy przewidują -2 st. Celsjusza w Podlaskiem, a -1 st. na Mazurach, ale także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w województwach południowych.Jeszcze chłodniej będzie w piątek 4 stycznia. Na Podlasiu termometry pokażą -6 st. W Kielcach, Lublinie i Olsztynie temperatura spadnie do -4 st. C, a w Rzeszowie i Łodzi do -2 stopni. Śnieg może sypać prawie we wszystkich regionach, bez opadów jedynie w rejonie Szczecina, Gdańska, Lublina i Rzeszowa. Podobna pogoda utrzyma się w Polsce w sobotę, a ocieplenie ma przyjść w niedzielę.