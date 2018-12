To się nazywa dokładna instrukcja przed kolędą. Proboszcz "pokornie" prosi o zwiększenie ofiary, podaje o ile

"Ks. proboszcz pokornie prosi o zwiększenie ofiary, o 50 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem" – padło w ogłoszeniach o kolędzie w parafii w Niewodnicy. • Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazet

Bartosz Świderski

emat wraca co roku. Wielu wiernych głowi się przed kolędą, jaką kwotę włożyć księdzu do koperty. Niewielka parafia w Niewodnicy Kościelnej najwyraźniej postanowiła ułatwić zadanie swoim wiernym. Nie podaje stawek, ale w ogłoszeniach duszpasterskich padły dokładne instrukcje. Jak kolęda powinna wyglądać i jakie są finansowe oczekiwania.W związku z kolędą, która zaczęła się po Świętach, parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej w województwie podlaskim ma do wiernych kilka próśb. Pierwsza jest taka, by w czasie kolędy w mieszkaniu byli wszyscy domownicy."Raz w roku każdy może postarać się, aby w tym dniu być obecnym z całą rodziną" – czytamy w ogłoszeniach parafialnych. Księża mają też prośbę, by odpowiednio przygotować stół. Ma być nakryty obrusem, na nim m.in. dwie zapalone świece gromniczne. Jest też prośba, aby ktoś z mieszkańców wyznaczonej miejscowości przyjechał po księży na kolędę, a także by potem odprowadzać ich do następnego mieszkania.Wreszcie ofiara, która wzbudziła największe emocje. Okazuje się, że parafia chce w ciągu roku wbudować parking, co zostało określone jako plan "drogi i ambitny", stąd szczególna prośba do parafian.Trzeba przyznać, proboszcz nie wyznacza stawki, ale odważnie prosi o zrozumienie. "Ks. proboszcz pokornie prosi o zwiększenie ofiary, o 50 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. A rodziny, które czują się zamożne o 100 zł" – czytamy w ogłoszeniach.Przypadek parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej opisał "Kurier Poranny" i zbulwersował niektórych internautów. "Ja bym nic nie dał", "Jakieś jaja, jestem w kabarecie?", "Dam, ale na WOŚP" – komentują pod jego wpisem na Facebooku.