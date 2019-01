Koszmarny Sylwester Jessiki Mercedes. Influencerce skradziono paszport i utknęła na Bali

Jessica Mercedes nie miała zbyt udanego Sylwestra • Fot. Facebook / Jessica Mercedes Kirschner

essica Mercedes nie będzie dobrze wspominać podróży na Bali. Influencerkę okradziono i zabrano jej m.in. paszport. "Nie mam jak wrócić do Polski" – rozpaczała na Instagramie. Jessica Mercedes Kirschner nie będzie miło wspominać ostatniego Sylwestra. 25-letnią blogerkę i influencerkę, która niedawno założyła swoją drugą markę odzieżową , okradziono na Bali.O zajściu Mercedes poinformowała na InstaStories , gdzie relacjonowała swoją sylwestrową zabawę z przyjaciółmi na indonezyjskiej, modnej obecnie wśród turystów, wyspie. Do kradzieży doszło, kiedy kobieta wracała z klubu i jechała skuterem do domu."(...) ktoś podjechał i wyrwał mi torebkę. Dobrze, że nie miałam żadnego wypadku i nie spadłam z tego skutera. Jak to się wydarzyło, to myślałam, że to jakiś żart" – napisała na Instagramie influencerka, które szybko udała się na komisariat policji.Mercedes dodała, że w skradzionej torebce miała paszport, portfel i wszystkie karty płatnicze. "Na szczęście telefon trzymałam w ręku" – podkreśliła. Blogerka nie ukrywa, że najbardziej żal jej paszportu, bo "nie ma jak wrócić do Polski".W późniejszej relacji na InstaStories była już jednak bardziej optymistyczna, chociaż było jej "smutno, że ją okradli".– Jutro idę do ambasady. To był niemiecki paszport, więc idę do ambasady Niemiec. Jakby co jest u mnie OK, bo jestem z chłopakiem i sobie poradzę. Najbardziej żałuję tego paszportu. Taka głupia jestem, że go wzięłam – mówiła swoim widzom.– Może tak musi być – miałam zbyt miłego sylwestra, więc musiało mi coś tutaj życie dowalić. Zawsze jak mi idzie za dobrze, to się stresuję, że zaraz mi się coś zawali – dodała.