Katastrofa kolejowa w Danii. Do wypadku doszło na moście pomiędzy wyspami

Na moście Storebaeltsbroen w Danii doszło do wypadku kolejowego, w którym zginęło co najmniej sześć osób.

wyniku wypadku na moście Storebaeltsbroen w Danii pomiędzy wyspami Zelandia i Fionia zginęło co najmniej sześć osób. Plandeka z pociągu towarowego, który przewoził piwo, uderzyła w pociąg pasażerski. Fragmenty dachu pociągu towarowego uderzyły w pociąg pasażerski , który jechał w przeciwnym kierunku. Podróżowało nim 131 pasażerów i trzech pracowników kolei. Do zerwania dachu mogły przyczynić się porywiste wichury, które w środę przechodzą nad Danią. Przeprawa kolejowa na moście jest zamknięta, a wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.Wypadek wydarzył się około 100 kilometrów od Kopenhagi około godz. 7:30. Duńska policja potwierdziła, że zginęło co najmniej sześć osób. Nie wiadomo, ile osób jest rannych. Duńskie media informują o wielu rannych i ofiarach śmiertelnych.źródło: Politiken