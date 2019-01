Fanki będą zawiedzione. Borys Szyc zaręczył się ze swoją długoletnią partnerką

Fanki pewnie będą zawiedzione. • Fot. screen z instagram.com/borys.szyc

Bartosz Świderski

eden z najbardziej znanych polskich aktorów Borys Szyc oświadczył się swojej długoletniej partnerce. Para ogłosiła zaręczyny w Nowy Rok. Kim jest Justyna Nagłowska? Borys Szyc i Justyna Nagłowska, którzy są ze sobą już pięć lat, o swojej decyzji poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szyc na swoim profilu na Instagramie opublikował wspólne zdjęcie z ukochaną, pod którym wszystko wyjaśnił.– Stało się... Powiedziała "tak"... she said YES. Parę dni nam zajęło, żeby się nacieszyć i oswoić z tą myślą... Dziś życzymy Wam cudownego roku, zdrowia i takiej miłości, jaka nas spotkała. Dziękuję, że jesteś kochanie. Cała reszta już na ucho... – napisał aktor.Także jego wybranka skomentowała noworoczne zaręczyny.– Parę dni temu, jeszcze w 2018 roku, ten fantastyczny mężczyzna zapytał mnie, czy zostanę jego żoną...! Te 5 lat, które razem przeżyliśmy, dało mi pewność, że chcę z nim iść przez życie, chcę się koło niego budzić i zasypiać, wychowywać z nim dzieci, dzielić pasje, rozmawiać na każdy temat, czuć z nim emocje, śmiać się i płakać i robić to wszystko, co zakochani w sobie przyjaciele robią razem. Powiedziałam TAK! I z wielką radością w sercu zostanę jego żoną! Dzielę się tym z Wami dopiero w nowym roku, chcąc życzyć Wam jedynie zdrowia i miłości. Od paru lat mam wrażenie, że nic innego nie jest ważniejsze. Kochajcie się – napisała.Justyna Nagłowska ma 38 lat. Z wykształcenia jest dziennikarką oraz reżyserką. Jest współwłaścicielką marki odzieżowej Flawless. Razem z Borysem Szycem wychowuje także jego 14-letnią córkę Sonię.