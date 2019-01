Brutalne zabójstwo Polaka w Anglii. O morderstwo podejrzani są dwaj... Polacy

Maksym P. został zamordowany w drugi dzień Świąt w Leeds. • fot. Archiwum Rodzinne

Bartosz Świderski

W

angielskim mieście Leeds doszło do brutalnego zabójstwa 30-letniego Polaka, Maksyma P. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o morderstwo. Obaj są Polakami.Maksym P. mieszkał w Beeston, dzielnicy Leeds, która cieszy się złą sławą. Został napadnięty i pobity w drugi dzień Świąt. Do tragicznej w skutkach bójki doszło około trzeciej rano przy Robb Street. Brało w niej udział co najmniej kilka osób.Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł dzień później w wyniku odniesionych obrażeń. Według informacji, jakie podaje BBC, na początku policja zatrzymała czterech mężczyzn i trzy kobiety , ale wszystkich zwolniono.Obecnie o morderstwo oskarżonych jest dwóch Polaków: 27-letnie Paweł S. i 29-letnie Tomasz D. Pierwszy mieszkał na Coleshill Way w Bradford koło Leeds. Drugi – tak jak Maksym P., w Beeston. Dostali już przed obliczem Leeds Magistrates' Court zarzuty dotyczące morderstwa. Jak dotąd nie wiadomo, co było motywem zbrodni.Policja z hrabstwa West Yorkshire prosi o kontakt każdego, kto był świadkiem tego incydentu lub kto ma jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w dochodzeniu.Każdy, kto ma informacje, jest proszony o kontakt z oficerami HMET pod nr 101, cytując numer referencyjny przestępstwa 13180645408 lub anonimowo dzwoniąc do niezależnej organizacji charytatywnej Crimestoppers pod numer 0800 555 111.źródło: Leeds Live