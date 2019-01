Do wypadku doszło w środku nocy. • Fot. Mieczysław Michalak/Agencja Gazeta

redakcja naTemat

o północy na drodze S17 w okolicy Garwolina doszło do wypadku autobusu, którym podróżowało 50 osób. Pojazd wpadł do rowu, a cztery osoby zostały ranne – podaje RMF FM.Autokar, który wypadł z drogi, wiózł 50 osób z Lublina do Warszawy, trafił do rowu na obwodnicy Garwolina przed pierwszą w nocy. Poszkodowani trafili do szpitali w Garwolinie i Otwocku.W momencie wypadku w tym miejscu sypał śnieg. Nie wiadomo jednak, czy do wypadku doszło z powodu poślizgu, czy kierowca zasnął lub czy przyczyna była zupełnie inna.– Stoi sześć, siedem samochodów straży pożarnej. Autobus jest przewrócony do góry nogami, w rowie – mówił na antenie RMF FM słuchacz stacji, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Droga jest już przejezdna.źródło: rmf24.pl