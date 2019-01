Ktoś chyba się nie przelogował. TVP Lublin napisało, co sądzi o prezydencie miasta...

Niewybredny wpis dotyczący Krzysztofa Żuka zamieścił "współpracownik" TVP3 Lublin. • Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

rowadzący oficjalny profil TVP3 Lublin na Facebooku zamieścił komentarz, w którym ekipę prezydenta miasta Krzysztofa Żuka nazwał "bandą łysego". Dyrektor lubelskiego oddziału TVP zapewnił, że zrobił to "współpracownik" stacji.Wszystko zaczęło się jeszcze w niedzielę, kiedy na oficjalny profilu TVP3 Lublin na Facebooku pojawił się artykuł dotyczący przeniesienia giełdy staroci ze Starego Miasta na plac Zamkowy. Tak zadecydowały władze miasta.Pod postem nie brakowało krytycznych komentarzy, jeden z nich wystosował nawet ktoś, kto administruje… właśnie fanpage TVP3 Lublin. "Banda łysego" – ktoś skomentował, a internauci szybko wyciągnęli wniosek, że może chodzić o prezydenta miasta Krzysztofa Żuka i jego ludzi.Wpis wyłapał Michał Krawczyk, przewodniczący klubu radnych prezydenta Lublina. "Pytam oficjalnie TVP3 Lublin: kto jest odpowiedzialny za ten komentarz i co on oznacza" – napisał na Facebooku i dołączył zdjęcie bulwersującego wpisu.Wpis oczywiście szybko zniknął. W środę po południu w tej sprawie oświadczenie wystosował Ryszard Montusiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału TVP. Poinformował w nim, że "wpis nie jest stanowiskiem TVP3 Lublin", a sam "współpracownik" w sposób "niewłaściwy i naganny posłużył się profilem facebookowym TVP3 Lublin". "Odpowiednie i właściwe konsekwencje zostały już podjęte" – dodał dyrektor.