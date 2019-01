Co to właściwie jest ta "cofka"? Na nagraniu z Gdańska widać, jak trudno uciec przed żywiołem

Cofka w Gdańsku Jelitkowie – woda o mało nie zalała mostu przerzuconego nad Potokiem Oliwskim. • Fot. Twitter / Maciej Bąk

ofka występuje wtedy, gdy silny wiatr od morza wpycha wody rzeki z powrotem w kierunku lądu. Jak bardzo jest to niebezpieczne można zobaczyć na nagraniu wykonanym w Gdańsku Jelitkowo. Zmoczenie nogawek spodni to najmniejszy problem, z którym trzeba się liczyć w takiej sytuacji.Naukowcy cofką nazywają zjawisko polegające na podwyższeniu lustra wody postępujące w górę biegu cieku, powstające wskutek podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym, do którego ów ciek uchodzi – np. w morzu, jeziorze lub w rzece przyjmującej dopływ. Tyle wiedzy encyklopedycznej. Jak to wygląda w praktyce można zobaczyć na nagraniu z Gdańska Jelitkowa.Wody z Potoku Oliwskiego zamiast wpadać do Bałtyku , zaczynają wracać w kierunku lądu. Operator kamery musiał szybko wycofywać się w kierunku podwyższenia terenu, gdzie miał szansę na zachowanie suchych butów i spodni. Na nagraniu widać, że niewiele brakuje do tego, żeby fala cofki zalała mostek przerzucony nad potokiem.