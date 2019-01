Julia Wieniawa wygląda... jak ktoś inny. Drastyczna zmiana wizerunku na nowy rok

Julia Wieniawa już tak nie wygląda. • Fot. Instagram/ Julia Wieniawa

ani młodej aktorki nie mogą się nadziwić. Julia Wieniawa weszła w nowy rok z przytupem – radykalnie zmieniła bowiem swój wygląd. Po reakcjach na Instagramie można sądzić, że metamorfoza Wieniawy świetnie się przyjęła.Julia Wieniawa zupełnie zmieniła wygląd. Aktorka i piosenkarka jest nie do poznania! W czwartkowy wieczór Wieniawa opublikowała na Instagramie zdjęcie w... długich blond włosach. "Nowy rok. Nowa ja" – podpisała fotografię.Fani nie szczędzą Julii Wieniawie komplementów. "Śliczne włosy"; "Coś pięknego"; "Jestem na tak": "Piękna" – to tylko niektóre komentarze. Pojawiają się jednak głosy, że w ciemnym kolorze włosów aktorka wyglądała dużo lepiej.Wiele osób spekuluje także, że metamorfoza to reakcja na r ozstanie Julii Wieniawy z Antonim Królikowskim . "Po rozstaniu kobiety zawsze robią coś z włosami" – skomentowała jedna z fanek.