Fatalny skok Żyły w Innsbrucku. To koniec marzeń o dobrym miejscu w Turnieju Czterech Skoczni

Piotr Żyła zakończył trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni już w pierwszej serii. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

N

iestety, Piotr Żyła zakończył zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku już w pierwszej serii. Oddał tak słaby skok, że nie wystarczyło to do awansu do serii drugiej. Tym samym Polak znacząco zmniejszył swoje szanse na dobre miejsce w końcowej klasyfikacji TCS. Do rozegrania pozostał jeszcze jeden konkurs w Bischofshofen.Polscy kibice ostrzyli sobie zęby na konkurs w austriackim Innsbrucku. Niestety po skoku Piotra Żyły zapanowała konsternacja. Wicelider Pucharu Świata skoczył zaledwie 113,5 m, co oznaczało brak awansu do drugiej serii i koniec marzeń o dobrym miejscu w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.Jak powinno się skakać pokazał rywal Polaka, Słoweniec Timi Zajc. Do świetnej odległości 130 m dołożył równie dobre noty od sędziów: same 19-tki. W pierwszej serii świetnie skoczył także Kamil Stoch, który osiągnął 126,5 m. Do drugiej serii awansowali jeszcze Dawid Kubacki (130 m) i Stefan Hula. Wszystkich przeskoczył jednak rewelacyjny lider PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi: 136,5 m. Do rekordu skoczni zabrakło mu zaledwie jednego metra.Przed konkursem w Innsbrucku w klasyfikacji generalnej TCS Piotr Żyła zajmował ósme miejsce . Wyżej byli Kamil Stoch – szóste i Dawid Kubacki – piąte miejsce. Żyła zajmuje za to drugą lokatę w Pucharze Świata , jednak ze 143 punktami straty do zdecydowanego lidera Ryoyu Kobayashiego z Japonii. Po konkursie w Innsbrucku pozycja Żyły jednak będzie gorsza, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów.