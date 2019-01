Pożar w Koszalinie tragiczniejszy niż myślano. Większość ofiar z escape roomu to dzieci

Do strażaka relacjonującego tragedię w koszalińskim escape roomie podbiegł ojciec dziecka. Widać to na filmie udostępnionym w internecie. • Fot. Facebook.com / Koszalin Info

W

tragicznym w skutkach pożarze w koszalińskim escape roomie zginęło pięć osób. Wiadomo, że wszystkie ofiary są płci żeńskiej, a większość z nich była nieletnia. W sieci opublikowano nagranie, na którym pokazano rozmowę przerażonego ojca pytającego strażaka o los kilku dziewczynek.Na tym nagraniu autorstwa portalu Koszalin Info widać chwilę, gdy strażak potwierdza prasie, że sześć osób zostało poszkodowanych w pożarze, w tym pięć zginęło. W tym momencie podchodzi zdenerwowany ojciec dziecka, które prawdopodobnie było w escape roomie. – Przepraszam, kiedy dowiemy się, co się stało z naszymi dzieciakami – pyta.Strażak apeluje o spokój, jednak mężczyzna nie daje za wygraną. – Jestem wyjątkowo spokojny, nie może być tak! Gdybym był niespokojny, to bym się chyba rzucił na pana. Czy ktoś nam może powiedzieć czy nasze dzieci nie żyją?! – mówi do strażaka. – Jak tak można nas traktować?! Od godziny coś się dzieje, a nikt nie chce nam udzielić informacji! – krzyczy.Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia z policji, ale mundurowi informują, że prawdopodobnie 4 ofiary śmiertelne były nieletnie . W pożarze został też ranny mężczyzna, którego z ciężkimi poparzeniami przetransportowano do szpitala. Straż pożarna opanowała już ogień, na miejscu zdarzenia jest policja. Escape roomy to coraz popularniejsza rozrywka w miastach . Grupa osób musi rozwiązać serię zagadek, by wydostać się w pokoju. Każda z osób musi zapłacić za to około 100-130 zł.