Śnieg już jest, teraz będzie tylko zimniej. Od niedzieli temperatura spadnie i będzie niebezpiecznie

Mamy idealną pogodę na lepienie bałwana • Fot. Tomasz Fritz / Agencja Gazeta

W

IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski • Screen z pogodynka.pl/ostrzezenia

Mapka pogodowa na niedzielę, godzina 16:00 • Screen z ventusky.com

wielu regionach Polski sypnęło mocno śniegiem. W przeważającej części kraju obowiązują alerty meteorologiczne – a ponieważ znacznie się ochłodzi, synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami.Śniegu będzie przybywać w najbliższych dniach, co w połączeniu z obniżającą się temperaturą doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji na ulicach i chodnikach. Będą one w wielu miejscach po prostu oblodzone.Polska jest pod wpływem bardzo aktywnego niżu z centrum przemieszczającym się znad Łotwy w stronę Białorusi. Jeszcze w sobotę temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na plusie. Jednak od niedzieli nie wszędzie będzie "ciepło".Synoptycy zapowiadają pochmurną niedzielę dla mieszkańców wschodu, południa i centrum Polski. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na krańcach wschodnich, przez -3 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje też słabo i umiarkowanie z północy.Nowy tydzień na północy i południowym wschodzie zacznie się od zachmurzonego nieba i niewielkich opadów śniegu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na wschodzie, przez -4 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Od połowy tygodnia pogoda poprawi się.Źródło: tvn24.pl