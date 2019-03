Sprawdź swój żel pod prysznic. Niektóre wcale nie pielęgnują tak, jak powinny

Pielęgnujesz skórę, a co z jej mikrobiomem? • Fot. 123rf.com / Somjring Chuankul

Monika Przybysz

Artykuł powstał we współpracy z marką Dove.

Żel pod prysznic powinien spełniać wiele funkcji: myć, odżywiać, pielęgnować i nawilżać. Do tej listy należy koniecznie dopisać jeszcze jedną: delikatnie dbać o mikrobiom skóry.Jeśli słowo "mikrobiom" nie wywołuje u was żadnych skojarzeń, warto jak najszybciej poznać jego definicję. Ma ono bowiem kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wybór optymalnego, łagodnego sposobu pielęgnacji waszej skóry.Mówiąc najprościej, mikrobiom to wszystkie mikroorganizmy, które znajdują się w naszym ciele, w tym na skórze. Lekko zaskakującą informacją może być ta, że ich liczba przewyższa liczbę naszych własnych komórek, a waga wynosi około 2,5 kg.Obecność bakterii jest jednak niezbędna do właściwego funkcjonowania organizmu, dlatego o mikrobiomie warto myśleć jako o żywej warstwie ochronnej, a o mikroorganizmach jako o „obrońcach” przeciwko patogenom.- Mikrobiom to ekosystem, w którym panuje idealna równowaga i którego wszystkie elementy współgrają ze sobą - tłumaczy Kevin Hermanson, ekspert-dermatolog Dove.Warto zaznaczyć, że skład mikrobiomu będzie różnił się w zależności od miejsca jego występowania (inne bakterie znajdują się na skórze, inne w żołądku), a także w zależności od człowieka. Naukowcy przypuszczają, że mikrobiom to nasz znak szczególny, którego poziom unikalności można porównać z odciskiem palca.Na skład mikrobiomu może wpłynąć… niemal wszystko, począwszy od miejsca narodzin, pokarmu podawanego w pierwszych miesiącach życia, późniejszej diety, jakości powietrza, którym oddychamy jako dorośli i, oczywiście, rodzaju kosmetyków, których używamy.Właściwa pielęgnacja, czyli taka, która nie zaburzy równowagi panującej w mikrobiomie skóry jest warunkiem koniecznym dla jej dobrej kondycji. Dlaczego? - Relację pomiędzy skórą a mikrobiomem opisałbym jako partnerstwo - tłumaczy Michael Hoptroff, ekspert-mikrobiolog z Unilever.Rola mikroorganizmów tworzących mikrobiom skóry nie ogranicza się bowiem tylko do ochrony przed patogenami. Pełnią one istotną rolę w zachowaniu właściwego poziomu pH, który jest niezwykle istotnym czynnikiem procesów takich jak złuszczanie, produkcja lipidów czy tworzenie bariery ochronnej.Mikroorganizmy obecne na skórze rozkładają cząsteczki potu, sebum i innych substancji wydobywając z nich składniki odżywcze, tak, aby mogły wniknąć w skórę. Wspomagają też procesy jej nawilżania i odbudowy.Wspomniane procesy przebiegają gładko tylko, jeśli skład mikrobiomu utrzymuje się w równowadze. Gdy bakterii któregoś rodzaju zaczyna brakować, czyli zostaje naruszona równowaga mikrobiomu, mogą pojawić się takie problemy jak przesuszenie, czy też podrażnienie skóry.Po pierwsze należy zdać sobie sprawę, że skóra i mikrobiom “pracują” nieustannie. Przez cały dzień chronią nas przed czynnikami zewnętrznymi, znoszą zimno, upały, smog czy promieniowanie UV. Warto więc zacząć od codziennych czynności takich jak mycie. Kąpiel powinna być dla nich odpoczynkiem, a sam żel pod prysznic - kosmetykiem, który delikatnie je oczyści, ale jednocześnie odżywi.- Produkt, który będzie delikatny dla mikrobiomu, będzie również delikatny dla skóry - zauważa Dr Kevin Hermanson, ekspert marki Dove i zaznacza, że jeśli chodzi o preparaty zatwierdzone przez dermatologów, jego marka zwykle jest wymieniana jako jedna z pierwszych. Dlaczego?Przede wszystkim dlatego, że mają one jasno określoną funkcję: utrzymać skórę w dobrej kondycji, a mikrobiom w równowadze. Kwestią, która powinna mieć dla nas duże znaczenie w kontekście wyboru kosmetyków do pielęgnacji jest także wspomniane już pH skóry. Skoro zaburzenia w pracy mikrobiomu mogą być spowodowane wahaniami pH, należy upewnić się, że żel który stosujemy, nie będzie tych zmian powodował.Żele pod prysznic Dove mają w składzie tylko delikatne substancje myjące - takie, które nie zaburzą stężenia lipidów i protein znajdujących się w skórze oraz są neutralne dla pH skóry.Powodów, aby właściwie pielęgnować skórę jest mnóstwo - co najmniej tyle, ile różnych mikroorganizmów tworzących nasz mikrobiom. Bądźmy dla nich delikatni.