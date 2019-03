To dlatego pieniądze przeciekają nam przez palce. Możemy to zmienić, jeśli wyzbędziemy się tych nawyków

Raport ERIF BIG wskazuje, jakie nawyki nas gubią w sferze gospodarowania pieniędzmi, i podpowiada, w jaki sposób możemy sprawdzić wiarygodność kontrahentów, aby nie popaść w kłopoty finansowe • 123rf.com

Marcin Długosz

Prostota, z jaką w obecnych czasach można pozbyć się pieniędzy, sprzyja ich ''wyciekaniu'' z portfela • 123rf.com

Czasem wpadamy w pułapki finansowe, kuszeni ofertami z gatunku ''ważna tylko dziś'' • 123rf.com

Serwis InfoKonsument.pl pozwala na uzyskanie dostępu do bazy aktualnych i wiarygodnych informacji zarówno o osobach i firmach zadłużonych, jak i tych, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania • Zrzut ekranu ze strony https://infokonsument.pl/

Artykuł powstał we współpracy z ERIF BIG

dzisiejszym świecie kontrolowanie własnych finansów to wbrew pozorom nie łatwizna. Z jednej strony pozornie atrakcyjne oferty z gatunku ''ważna tylko dziś'', z drugiej paradoksalnie prostota, z jaką w obecnych czasach można pozbyć się pieniędzy, które zwyczajnie ''wyciekają'' z konta. Łatwo jest za to stracić czujność i zgubić rozsądek.Jakie nawyki sprawiają, że tracimy finansowo i to na własne życzenie? Po pierwsze, nie zagłębiamy się w lekturę umów – zakładamy, że wszystkie są na jedną modłę, a nie zawsze tak jest. Po drugie, wychodzimy z założenia, że zapisów umowy nie da się negocjować. W imię świętego spokoju godzimy się czasem na niekorzystne dla siebie warunki.Wciąż nie rozumiemy też mechanizmów marketingowych i reklamowych, więc łatwo dajemy się manipulować. Ulegając pokusom, wpadamy w pułapki promocji i coraz większego dostępu do towarów. A przecież wszystkie te chwytliwe hasła, wyjątkowe okazje i ''przyjaźń'' z klientem służą tylko temu, abyśmy z uśmiechem na twarzy sięgali do portfela.Ponadto nie korzystamy z wielu źródeł informacji. Zwykle opieramy się na pojedynczych i często mało wiarygodnych opiniach. Pozytywne komentarze w internecie – tyle wystarczy, aby wielu z nas uwierzyło, że firma jest uczciwa. A przecież nie da się dobrze zarządzać finansami bez solidnej wiedzy o partnerach, którzy oferują usługi czy towary.– W kwestiach finansowych bywamy trochę łatwowierni. Kiedy chcemy zainwestować lub wydać większe pieniądze, pomijamy ważny etap sprawdzenia, komu powierzamy nasz majątek. Są osoby, które to robią, ale wielu kieruje się ''wiarą w pozytywny świat''. Naiwnie wierzymy, że skoro sami jesteśmy uczciwi, to inni też tacy będą – tłumaczy psycholog Katarzyna Kucewicz.– Moim zdaniem ludzie dzisiaj albo nadmiernie się boją, są wręcz paranoicznie ostrożni, albo wykazują dziecięcą niefrasobliwość – diagnozuje autorka książki ''Zakupoholizm. Jak samodzielnie uwolnić się od przymusu kupowania?'', która prowadzi terapię uzależnień behawioralnych, szczególnie nałogu kompulsywnego kupowania.Robiąc zakupy, zwłaszcza przez internet, powinniśmy sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Może okazać się, że to ktoś zadłużony, niesolidny sprzedawca czy firma w stanie upadłości lub taka, która w ogóle nie istnieje. Tym większą ostrożność należy zachować przy dużych transakcjach takich jak zakup mieszkania czy kupno zagranicznej wycieczki.Skucha przy mniejszych zakupach wywoła co najwyżej chwilowe wyrzuty sumienia i krótkotrwałe zawirowania w budżecie domowym, po których damy radę się odkuć. Natomiast błędy popełnione przy większych przedsięwzięciach generują już zobowiązania, które potem mogą pokutować latami, a nawet stać się balastem dla naszych dzieci.Konsekwencje mogą być jeszcze dotkliwsze, gdy prowadzimy firmę. Przez nieuczciwość innych, sami możemy popaść w długi, na czym ucierpi wizerunek naszego biznesu. Rynek będzie w nas widział niewiarygodnych partnerów, takich, którzy widocznie ''mają coś za uszami''. Chcąc nie chcąc, zostaniemy zrównani z tymi, którzy wpędzili nas w kłopoty.– Sprawdzanie firm zaczynamy głównie od Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w KRS-ie, z którego najczęściej dowiadujemy się już o upadłości lub niewypłacalności danej firmy. Nie znajdziemy tam jednak wielu przedsiębiorców, którzy już mają problemy z płynnością finansową – zwraca uwagę Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG Jak w takim razie dowiedzieć się, czy ktoś wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych? Instytucjami, które gromadzą, przechowują i udostępniają takie informacje, są BIG-i, czyli biura informacji gospodarczych. Z ich usług skorzystało dotychczas 30 proc. Polaków, którzy głównie sprawdzali firmy (62 proc.) oraz siebie (42 proc.).– Aby skutecznie chronić się przed nieprzyjemnymi sytuacjami, niezbędna jest wiedza, która pozwoli nam wcześniej sprawdzić sytuację finansową firmy. Z biur informacji gospodarczej, np. z ERIF BIG możemy już pobrać raport, w którym znajdziemy takie znaki ostrzegawcze – informuje przedstawicielka biura, które prowadzi serwis InfoKonsument.pl Dedykowany konsumentom portal pozwala na uzyskanie dostępu do bazy aktualnych i wiarygodnych informacji zarówno o osobach i firmach zadłużonych, jak i tych, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Pełny raport ''Finanse pod kontrolą – klikasz i wiesz to, co ważne'' można natomiast znaleźć