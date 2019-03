Prezent na 8 marca. W Dzień Kobiet nasze czytelniczki będą mogły skorzystać z darmowych porad prawnych

8 marca czytelniczkom NaTemat.pl bezpłatnych porad prawnych będą udzielali przez telefon eksperci serwisu HaloPrawo.pl • 123rf.com

Artykuł powstał we współpracy z Availo

zień Kobiet to doskonała okazja, by nie tylko obdarować panie kwiatami czy bombonierkami, ale także poważnie zastanowić się nad bolączkami, z jakimi Polki muszą zmagać się w życiu osobistym i zawodowym przez cały rok. A tych nie brakuje, ponieważ rodzima rzeczywistość zaburza wciąż przekonanie o wszechobecnej równości.Choć Polki spełniają marzenia i zdobywają szczyty – zakładają firmy, zajmują eksponowane stanowiska w korporacjach oraz budują partnerskie relacje w związkach i rodzinach – to w Polsce nadal zauważalna jest dyskryminacja ze względu na płeć w takich aspektach jak m.in.: rynek pracy, wynagrodzenia czy ochrona zdrowia.Coraz więcej Polek postanawia jednak stawić czynny opór praktykom dyskryminacyjnym, tym bardziej że wiele z tych zachowań jest tak naprawdę na bakier z prawem. Dlatego szukają pomocy u ekspertów. Ale chęci to jedno, a możliwości drugie. Usługi prawnicze w Polsce do tanich nie należą, stąd dla wielu kobiet to wciąż wybór między być a mieć.Zdając sobie sprawę z tego dylematu, z okazji Dnia Kobiet organizujemy we współpracy z serwisem HaloPrawo.pl akcję, która ma pomóc paniom w dostępie do pomocy prawnej. 8 marca w godzinach 9.00-14.00 czytelniczki NaTemat.pl będą mogły skorzystać z telefonicznego dyżuru bezpłatnych porad prawnych.– Nasi specjaliści udzielą porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej, czyli dotyczących zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego – zapowiada Grzegorz Maj, prezes Availo, właściciela serwisu organizującego specjalistyczną pomoc prawną przez telefon.Porady będą udzielane pod numerem telefonu (22) 450-00-00 przez adwokatów i radców prawnych. Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej, wystarczy podczas rozmowy telefonicznej podać hasło ''Prawo dla kobiet'' lub przedstawić się jako czytelniczka NaTemat.pl.Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem, ponieważ kontakt telefoniczny z konsultantem oznacza automatycznie jego akceptację. Regulamin akcji przygotowanej specjalnie na Dzień Kobiet z wyszczególnieniem zakresu prawnego bezpłatnych porad dostępny jest pod tym linkiem