N

a samą myśl o tym, ile pieniędzy i koni mechanicznych znajduje się pod jednym dachem, zaczyna boleć głowa. Motoryzacyjne targi w Genewie to powrót do przyszłości i przyszłości w jednym. Zebraliśmy dla Was 66 zdjęć szalonych pojazdów, które tam zobaczyliśmy.