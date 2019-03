Ministerstwo rodziny pokazało projekt ustawy. "Trzynastka" dla emerytów ma zostać wypłacona w maju

PiS chce uruchomić legislacyjny ekspres. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

R

esort Elżbiety Rafalskiej opublikował w czwartek projekt ustawy zapewniający wypłatę trzynastej emerytury. Obowiązującym prawem ma stać się w bardzo szybkim tempie.Dodatkowa emerytura do portfeli seniorów ma trafić w maju. Jednak aby tak się stało, dokument musi przejść przez konsultacje, zaopiniowanie, rząd, Sejm, Senat oraz prezydenta. A to wszystko w osiem tygodni.Jako dzień wejścia w życie ustawy o "trzynastce" dla emerytów i rencistów wskazano 1 maja 2019 r., czyli dzień od którego świadczenia mają być wypłacane. Świadczenie mają otrzymać zarówno emeryci otrzymujący pieniądze z ZUS, emeryci mundurowi, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych, jak i emerytowani rolnicy ubezpieczeni w KRUS.W uzasadnieniu projektu znalazła się informacja o tym, skąd będzie on sfinansowany. "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych" – napisano. Całkowity koszt to 10,7 mld złotych Należy zaznaczyć, że trzynasta emerytura ma wynosić 1100 złotych brutto . Do ręki seniorów trafi więc 888 złotych. Projekt dotyczy jednak tylko 2019 roku, więc nie jest to świadczenie zaplanowane na dłuższy czas. Ale na czas kampanii wyborczej i owszem.